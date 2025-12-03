Commodity wrap - Oro, argento, cacao, gas naturale (02.12.2025)

Oro (GOLD)

L’oro continua a beneficiare del persistente rischio geopolitico, di un dollaro più debole e dei segnali accomodanti della Federal Reserve, con le probabilità di un taglio dei tassi a dicembre in aumento mentre i mercati attendono l’annuncio di un nuovo presidente della Fed, possibilmente prima di Natale. Stephen Miran, che vota costantemente a favore di tagli dei tassi più profondi rispetto alla maggior parte dei membri del FOMC, rafforza le aspettative che il 2026 sarà probabilmente un anno caratterizzato da politiche monetarie più espansive negli Stati Uniti. Questo contesto supporta la narrativa rialzista sull’oro e il continuo rally del mercato azionario, dove l’oro spesso funge da copertura popolare, rafforza paradossalmente l’interesse speculativo per il metallo. La domanda da parte delle banche centrali resta solida e potrebbe accelerare non appena l’orientamento della Fed si sposterà in modo più deciso verso politiche accomodanti.

L’oro è scambiato sopra i 4.200 USD, avendo guadagnato quasi l’8% rispetto al recente minimo correttivo. Il massimo storico vicino a 4.400 USD per oncia è ora a meno del 5% di distanza.

Fonte: xStation5

La domanda di oro resta solida tra gioielleria, banche centrali e mercato spot, sebbene nel terzo trimestre sia leggermente diminuita rispetto al trimestre precedente. Un modesto realizzo da parte degli investitori in ETF non ha comunque impedito la tendenza generale.



Fonte: Team di ricerca di XTB

L'offerta storicamente elevata continua a rimanere strutturalmente al di sotto della domanda.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance LP, WGC

Argento (SILVER)

L’ultimo aumento dei prezzi dell’argento colloca il metallo su una traiettoria storicamente insolita e improbabile da sostenere senza una fase di consolidamento. Il mercato ha vissuto un “short squeeze” a breve termine, con dinamiche di prezzo che superano quanto tipico per il comparto dei metalli preziosi.

L’argento è salito del 16% in sole sei sedute, in concomitanza con le speculazioni su un possibile restringimento dell’offerta dopo un marcato calo delle scorte globali nei magazzini. Sebbene l’argento sia noto per sovraperformare l’oro grazie al suo beta più elevato, questa magnitudine di sovraperformance — quattro volte il guadagno dell’oro — è statisticamente rara.

I miei modelli di valutazione, che tengono conto del beta elevato dell’argento rispetto al complesso dei metalli, indicavano che l’argento stava negoziando a un modesto sconto prima del breakout. Questo rifletteva un atteggiamento cauto tra i trader, riluttanti a rincorrere il metallo a livelli progressivamente più alti, comprensibile vista la storica volatilità dell’argento.

Tale cautela è giustificata. Storicamente, ogni volta che l’argento si è avvicinato alla soglia dei 50 USD per oncia, il mercato ha mostrato una tendenza a inversioni brusche e spesso improvvise. Il fenomeno è in parte guidato dalla liquidità irregolare lungo la catena dell’offerta fisica e dalla nota suscettibilità dell’argento a squilibri domanda-offerta nel breve termine.

L’attuale momentum riflette quindi una combinazione di segnali genuini dal mercato fisico e del comportamento iper-reattivo dell’argento alle aspettative degli investitori. Tuttavia, movimenti rialzisti così ripidi raramente persistono senza una pausa, e il mercato ha spesso “resettato” dopo aumenti simili prima di stabilire una tendenza rialzista più duratura.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fonte: Bloomberg Finance LP

L’argento continua a muoversi sopra i 57 USD per oncia, sostenuto dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre e da un possibile spostamento verso una politica monetaria significativamente più accomodante negli Stati Uniti nel 2026.

Fonte: xStation5

Cacao (COCOA)

Dopo il recente calo dei prezzi, determinato dall’aumento della produzione, il mercato del cacao è ora alla ricerca di un rimbalzo, con i trader che monitorano attentamente i modelli meteorologici nelle principali regioni produttrici dell’Africa occidentale. Le previsioni attuali offrono uno scenario misto.

Le piogge continuano in Costa d’Avorio e Ghana, favorendo lo sviluppo precoce delle cabosse. Allo stesso tempo, l’intensificarsi dell’esposizione solare rappresenta una sfida in Camerun e Nigeria, in particolare per i fiori giovani e i sistemi radicali.

Nella parte occidentale della Costa d’Avorio, le forti piogge stanno interrompendo il trasporto dei semi dai villaggi della regione di Danané. Con le strade diventate impraticabili per i camion, gli agricoltori fanno affidamento su moto e tricicli, riducendo la capacità di trasporto e rallentando il flusso di cacao verso i centri di raccolta.

Nel sud-est del paese, l’alternanza di pioggia e sole supporta la fioritura, ma molti agricoltori segnalano carenze di liquidità, che limitano la loro capacità di acquistare input e mantenere efficacemente le colture.

In Ghana, le piogge sono state costanti e favorevoli allo sviluppo delle cabosse prima della stagione dell’harmattan, riducendo il rischio di stress idrico, secondo gli agricoltori della zona di Kwarbeng.

In Camerun, l’intenso sole sta iniziando a ostacolare lo sviluppo dei fiori, sebbene favorisca l’essiccazione dei semi durante il picco della stagione principale. Nella regione centrale, due giorni di pioggia intermittente hanno temporaneamente alimentato le speranze di rinvigorimento del raccolto, ma il miglioramento è stato breve e presto sostituito da caldo secco. Gli agricoltori osservano che l’essiccazione naturale al sole può migliorare la qualità dei semi.

In Nigeria, la forte esposizione al sole nel sud-est è ideale per l’essiccazione dei semi raccolti ma rallenta la nuova fioritura. Nel sud-ovest, nonostante le piogge recenti, gli agricoltori continuano a segnalare rese deboli e prezzi alla porta della fattoria persistentemente bassi.

I prezzi del cacao hanno appena registrato il calo più marcato dagli anni ’70.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.

La produzione è aumentata, contribuendo al calo dei prezzi dei futures. La trasformazione in pasta rimane solida, tuttavia i commenti dei principali produttori globali, tra cui Hershey, Mondelez e Barry Callebaut, evidenziano una domanda indebolita di prodotti cioccolatieri a causa dei prezzi al dettaglio elevati. Uno scenario realistico prevede un graduale adeguamento delle catene di approvvigionamento alle nuove condizioni di mercato, seguito da una lenta ripresa della domanda.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P., ICCO

Fonte: xStation5

Gas Naturale (NATGAS)

Il clima più freddo nell’est degli Stati Uniti sta sostenendo i guadagni dei futures sul gas naturale, che hanno recentemente raggiunto i massimi degli ultimi tre anni. I livelli di stoccaggio rimangono solidi e la produzione dovrebbe adeguarsi gradualmente alla domanda, creando un contesto favorevole alla presa di profitto dopo il forte rally.

L’aumento recente dei prezzi del gas non è puramente speculativo: è sostenuto da un’impennata della domanda contro una crescita dell’offerta stabile ma insufficiente.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.

L’est degli Stati Uniti resta significativamente più freddo rispetto alle medie storiche, mentre le temperature nell’ovest rimangono superiori alla norma.

Fonte: Team di ricerca di XTB, Bloomberg Finance L.P.

I contratti sul gas naturale sono saliti a livelli pari a quelli di dicembre 2022, sostenuti da fattori stagionali e dalla crescente domanda di riscaldamento. Un’ulteriore dinamica di mercato riguarda il consumo energetico legato alle operazioni dei data center.



Fonte: xStation5