BOJ alza i Tassi a 0,75%

Punti chiave Record dei Titoli a 10 anni al 2%. Rendimenti piú alti dal 2008

Tassi aumentati allo 0,75%

UsdJpy rimane a ridosso dei 156

Tassi di interesse alzati in Giappone dallo 0,5% allo 0,75%, una mossa attesa da molti e che apre a possibili altri rialzi in futuro per via della condizione macroeconomica favorevole. La reazione dei mercati al rialzo dei tassi non presenta aumenti di volatilitá considerevoli. Rialzo Tassi. L'outlook della BoJ Rialzo dei tassi a 0,75% all'unanimitá grazie al rialzo futuro degli stipendi e dei prezzi dell'economia con un'inflazione che rimane al di sopra del target del 2%. Le incertezze sull'economia Usa rimangono alte a causa dei dazi, la situazione economica é tesa ma non al punto tale da interrompere la crescita salariale. Secondo la BoJ l'export rimane sostanzialmente piatto per via dei dazi ma l'economia risulta resiliente e i profitti aziendali potrebbero continuare sul sentiero della crescita. Per quanto riguarda l'inflazione, si attende un ritorno al di sotto del 2% entro la prima metá del 2026 per poi vedere una stabilizzazione della situazione nel corso dell'anno. Se la situazione macro rimane tale, la BoJ proseguirá con il rialzo dei tassi. L'uscita dal tunnel inflazione-deflazione e record dei titoli di Stato Le condizioni macroeconomiche in Giappone sono molto favorevoli ai rialzi dei tassi giá da tempo e la BoJ sta proseguendo il suo lavoro per normalizzare una situazione che non si presentava da ben 35 anni, ossia vedere un'inflazione al di sopra del target per cosí tanto tempo mentre si alzano i tassi. Questa condizione é un vero e proprio punto di non ritorno rispetto alla condizione macro precedente dove si sono alternati periodi di inflazione e deflazione, condizioni che non permettono una sana crescita dell'economia. Gli effetti a lungo termine di una ripresa dei tassi al rialzo potrebbe avere delle conseguenze molto importanti nel settore finanziario del Giappone, dal ritorno al rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato, l'apprezzamento dello Yen sui mercatu valutari e un potenziale forte rialzo e ripresa dei mercati azionari. In futuro potremmo quindi assistere ad una stabilizzazione della forza dello Yen, rendimenti dei titoli di Stato piú appetibili e mercati azionari che potrebbero essere molto appetibili in termini di opportunitá di lungo termine. Al momento lo Yen non reagisce in modo eccessivo a questo rialzo dei tassi attestandosi a 156, livelli ancora alti mentre il decennale si porta al 2%, rendimento piú alto dal 2008

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.