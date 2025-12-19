Cala l'inflazione in USA al 2,7%

Taglio dei tassi combattuto in BoE che taglia dello 0,25% portando i tassi al 3,75%. Nel frattempo la Bce rimane sostanzialmente immobile sui tassi senza dare indicazioni importanti per il prossimo futuro se non per le nuove proiezioni economiche. L'inflazione in Usa cala al 2,7% dal 3% dello scorso dato, le stime prevedevano un aumento al 3,1%.

Un taglio combattuto in BoE

In 5 favorevoli per il taglio contro i 4 promotori dei tassi fermi. I 5 che hanno votato per il taglio hanno palesemente espresso la loro preoccupazione per il mercato del lavoro, il driver di questa decisione che si allinea con quanto vediamo in Usa. Come per gli Usa, in Uk c'é il problema del mercato del lavoro con un tasso di disoccupazione che si attesta al 5,1%. I 4 votanti per i tassi fermi rimangono piú preoccupati per l'inflazione che rimane ancora su livelli alti e che di fatto rappresenta anch'esso un problema. Da notare peró che il mercato del lavoro trascina l'inflazione e un suo peggioramento puó incidere negativamente sull'inflazione che di fatto potrebbe scendere. In sostanza, in BoE vedono una situazione dove il tasso di disoccupazione guida le decisioni, pertanto i prossimi dati su inflazione e disoccupazione saranno decisivi per i prossimi tagli.

Inflazione Usa in calo al 2,7%

Un ribasso inaspettato considerando il periodo e le stime che prevedevano un rialzo al 3,1% dal precedente 3%. Il dato si attesta al 2.7% confermando parzialmente un rallentamento economico giá evidenziato dai dati del mercato del lavoro usciti martedí, dove la disoccupazione U3 raggiunge il 4,6% e la disoccupazione U6 preoccupa con un balzo dall'8% all'8,7%. In questo momento gli occhi sono puntati sempre sul tasso di disoccupazione la cui prossima uscita sará il 9 gennaio, dato decisivo per la prossima decisione della Fed del 28 gennaio.

Bce immobile

Una Bce immobile che non offre spunti, forte della sua condizione macroeconomica sostanzialmente perfetta se paragonata alle altre economie. Inflazione sui livelli target, tassi in linea con l'inflazione e una disoccupazione sui minimi storici, l'economia europea é in ottima forma considerando questi parametri. Lo confermano le proiezioni economiche per i prossimi anni che vedono un Pil in crescita che si attesta a 1,4% per quest'anno, 1,2% nel 2026 e 1,4% nel 2027, tutte proiezioni riviste al rialzo rispetto ai dati precedenti. Queste sono previsioni ottimistiche sulle quali si é fatta una proiezione delle condizioni attuali, condizioni che con il tempo sono destinate a mutare vista la condizione dei tassi di interesse delle economie di Uk, Usa e Giappone.

Proiezioni economiche della Bce sul Pil per i prossimi anni - Fonte: European Central Bank (ecb.europa.eu)

Mercati in ripresa

I mercati azionari si riprendono dopo gli scivoloni dei giorni scorsi, senza peró mutare di fatto la dinamica settimanale che rimane palesemente ribassista sui mercati americani. L'Europa tiene bene grazie anche ad un EurUsd che rimane forte sopra 1,17 anche dopo la Bce. I titoli di Stato, dopo le riunioni di Bce e BoE hanno visto un rialzo dei rendimenti che viene poi completamente riassorbito nel corso del pomeriggio, con un calo dei rendimenti su tutti i titoli di Stato europei. Lo spread 2-10 anni Usa rimane al di sopra di area 65, livelli massimi del 2025 sottolineando la propensione del mercato a vedere dei tagli futuri da parte della Fed.