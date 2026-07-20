Compagnie aeree sotto pressione, l'Europa resiste al caro-petrolio

Il mercato europeo sta riducendo significativamente la volatilità all'inizio della settimana. È prevedibile che gli investitori europei mantengano un atteggiamento prudente nelle decisioni di mercato fino a quando non emergeranno segnali più chiari riguardo alla situazione in Medio Oriente. Anche la conferenza stampa della Banca Centrale Europea (BCE) di giovedì sarà un appuntamento di fondamentale importanza. Nonostante un nuovo e piuttosto intenso scambio di attacchi tra Stati Uniti e Iran, i mercati europei stanno mostrando complessivamente rialzi contenuti ma comunque positivi. Dal punto di vista settoriale, il miglioramento del sentiment verso il comparto tecnologico sta sostenendo le aziende europee di semiconduttori, mentre i risultati di Ryanair e le preoccupazioni per il traffico aereo in Medio Oriente stanno esercitando pressioni sulle compagnie aeree europee. Notizie societarie Ryanair:

La compagnia aerea ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. Le aspettative erano basse, quindi il calo degli utili di quasi un terzo e i ricavi inferiori alle previsioni erano già in gran parte scontati dal mercato. Tuttavia, i risultati deboli confermano che lo scenario negativo per il settore aereo si sta concretizzando. Le azioni Ryanair perdono un ulteriore 5%, seguite da Air France, Wizz Air e Lufthansa, in calo tra circa l'1% e il 3%. Thales:

Poco prima della pubblicazione dei risultati, la società ha confermato nuovi ordini per elicotteri militari e sistemi radar. Il valore dell'ordine è stimato intorno a un miliardo di euro. Il titolo sta reagendo con un leggero rialzo. Thule:

Il fornitore di attrezzature per attività outdoor ha pubblicato i propri risultati trimestrali. Nonostante una solida crescita delle vendite e un margine record, il titolo è sceso di circa il 3%. Il movimento può essere interpretato come una probabile presa di profitto dopo i forti risultati precedenti. Crane Ware:

La società britannica che fornisce software per il sistema sanitario statunitense è stata vittima di un attacco hacker e di una conseguente violazione dei dati. Il titolo perde circa l'8%. Macroeconomia Il PPI tedesco è risultato inferiore alle attese, indicando un possibile indebolimento delle pressioni inflazionistiche, ma anche un potenziale rallentamento della crescita economica. Mercato valutario (Forex) Le valute antipodali continuano il loro forte rialzo contro il dollaro statunitense. Il dollaro australiano (AUD) e il dollaro neozelandese (NZD) guadagnano oltre lo 0,5% rispetto al dollaro USA, sostenuti dal cambiamento delle aspettative sui tassi d'interesse. Materie prime Tra le materie prime agricole spicca il calo del cacao, in diminuzione di oltre il 3%. Il movimento appare probabilmente come una correzione dovuta a prese di profitto dopo il forte rialzo dei prezzi registrato nelle ultime settimane. Il petrolio Brent torna temporaneamente sopra quota 90 dollari al barile. Le materie prime energetiche sono in rialzo a causa del protrarsi dell'escalation del conflitto in Medio Oriente e del ridimensionamento delle aspettative su una rapida conclusione della crisi. Criptovalute Il sentiment sul mercato delle criptovalute appare equilibrato nella sessione di lunedì, in attesa dell'apertura dei mercati azionari statunitensi. Il Bitcoin continua a muoversi in una fase laterale, poco sotto quota 65.000 dollari, mentre Solana ed Ethereum registrano rialzi di poco inferiori all'1%.

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