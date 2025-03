Cosa Succede alle Obbligazioni Europee?

Si attende il Taglio Bce dal 2,9% al 2,65% e nel frattempo vediamo un forte scarico delle obbligazioni europee. Ció che sta succedendo é probabilmente un qualcosa di circoscritto solamente all'interno del continente europeo, infatti le obbligazioni americane che comunque risentono di questi movimenti, non di certo stanno replicando i movimenti europei che risultano particolarmente estremi. Il movimento é quindi anomalo ed é generalizzato su tutti i comparti di rischio europei.



RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI E TASSI DI INTERESSE Bund e Tassi di Interesse Europei - Fonte:TradingView - David Pascucci Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile I rendimenti di questi titoli stanno raggiungendo i massimi da diversi mesi a questa parte, il movimento é assolutamente anomalo se messo a paragone con quanto sta succedendo in Usa. Facciamo attenzione alle relazioni macroeconomiche principali in quanto, in presenza di un ciclo di taglio dei tassi, non abbiamo mai assistito ad un proseguimento dell'aumento dei rendimenti. A livello storico, quando abbiamo assistito ad un ciclo di taglio dei tassi abbiamo anche visto un calo dei rendimenti nel lungo periodo. Nel caso attuale abbiamo quindi un movimento del tutto anomalo rispetto a quanto stiamo vedendo sul mercato monetario. Qui sotto un grafico del bund (parte superiore) e dei tassi di interesse (parte inferiore) con gli andamenti di lungo periodo.



SOVRAPERFORMANCE AZIONARIA E FLIGHT TO QUALITY



Il rischio premia l'Europa, questo é palese andando a confrontare l'andamento dei mercati europei rispetto agli Usa. Mentre da inizio anno gli indici americani risultano con rendimento negativo, i mercati europei hanno performance a doppia cifra con un Dax che si attesta a circa un +17% da inizio anno. Questa sovraperformance porta alla vendita di obbligazioni nel breve per via di un premio a rischio maggiore offerto dall'azionario europeo. Questo movimento dell'obbligazionario quindi serve ad attirare investitori e liquiditá in contrasto con l'andamento del mercato azionario.



EURUSD, BOND E IL SISTEMA FINANZIARIO EUROPEO



Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito ad un fortissimo apprezzamento sul valutario di EurUsd, un movimento del 4% circa in 4 giorni di trading, un movimento molto forte e simile in termini di intensitá rispetto all'aumento dei rendimenti obbligazionari. Questo apre ad una riflessione rispetto all'aumento del "valore" del sistema finanziario europeo in pochi giorni. Ricordiamo che nel computo del calcolo dell'aggregato monetario M2 in Europa, abbiamo proprio obbligazioni e valuta domestica, intese come liquiditá. Questo aumento di EurUsd nel sistema finanziario internazionale risulta quindi vantaggioso per l'Europa che vede il calo delle obbligazioni come movimento che bilancia questo forte apprezzamento dell'euro.



COMMENTO FINALE



La situazione europea é estrema, con un azionario fortissimo al rialzo rispetto al resto del mondo, un forte apprezzamento dell'EurUsd rispetto a quanto vediamo ad esempio su altre valute come UsdJpy e un calo fortissimo dei rendimenti delle obbligazioni. La situazione é talmente anomala che potrebbe ragionevolmente risultare momentanea in quanto coinvolge tutto il sistema finanziario europeo che si appresta, molto probabilmente, ad affrontare un ulteriore taglio dei tassi, almeno secondo le aspettative. Il forte apprezzamento di EurUsd incide in modo determinante e un suo rientro su livelli di prezzo inferiori rispetto agli attuali potrebbe di fatto riportare liquiditá nell'obbligazionario europeo, con ripercussioni anche sull'andamento del forte andamento dell'azionario europeo.



