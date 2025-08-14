Il dollaro guadagna terreno dopo l'aumento dell'indice dei prezzi alla produzione 📈

🏛️ La possibilità di un taglio dei tassi di interesse a settembre diminuisce leggermente dopo la pubblicazione dei dati

L’inflazione alla produzione negli Stati Uniti è rimbalzata inaspettatamente in modo marcato (Core PPI: +3,7% contro stima del 2,9%) dopo che il dato moderato del mese scorso aveva suggerito un impatto limitato dei dazi di Donald Trump sui prezzi dei beni alla produzione.

Le pressioni più forti si sono registrate nel settore alimentare (verdure: +39%), nel gasolio da riscaldamento e nei distillati (+15%) e nel carburante diesel (+12%). Effetti legati ai dazi sono emersi anche nei prezzi di rottami di ferro e acciaio (+4,5%) e nell’elettronica (+5%).

Fonte: Team di ricerca

Il quadro complessivo dei contributi individuali evidenzia una crescente pressione sui prezzi nel settore industriale, i cui prodotti stanno gradualmente emergendo come una nuova fonte di inflazione negli Stati Uniti. Finora, i servizi erano stati il principale motore inflazionistico, ma l’aumento dei costi delle materie prime e le preoccupazioni sulle catene di approvvigionamento potrebbero, dopo l’introduzione dei dazi, riversarsi presto sui prezzi di un’ampia gamma di beni.

Secondo il mercato degli swap, gli investitori non hanno modificato in modo significativo le loro aspettative per la riunione della Fed di settembre nonostante la sorpresa sull’inflazione PPI. Attualmente, la probabilità di un taglio di 25 punti base è stimata al 94%, rispetto al 98% prima della pubblicazione del rapporto.

Sul cambio EUR/USD, il timeframe H1 ha testato brevemente la media mobile esponenziale a 200 periodi (linea dorata sul grafico), che da un punto di vista tecnico potrebbe fungere da importante livello di supporto. Tuttavia, la spinta ribassista iniziale è stata contenuta piuttosto rapidamente, segnalando che gli investitori non hanno ancora modificato in modo sostanziale le loro aspettative per un taglio dei tassi della Fed a settembre — una mossa accomodante per il dollaro.

Fonte: xStation5