Cotone: a causa delle preoccupazioni degli uragani negli Stati Uniti📈

I futures sul cotone di novembre sono schizzati del 4%  e sono saliti a $73 per balla sull'ICE, causando una sospensione degli scambi nella merce durante le ore pomeridiane a causa dell'elevata volatilità . La ragione dell'aumento è la paura di una stagione degli uragani negli Stati Uniti che potrebbe interrompere gravemente l'offerta negli stati chiave, che stanno guadagnando forza dopo che l'ultimo rapporto USDA WASDE ha indicato una forte revisione al ribasso delle previsioni di raccolto di agosto. Il minimo che ha "aleggiato" sulla costa orientale degli Stati Uniti dovrebbe portare forti venti, forti piogge e persino inondazioni in alcune parti degli Stati Uniti nei prossimi giorni. Gli operatori temono che le stime di offerta dagli stati del Mississippi e della Louisiana saranno riviste significativamente al ribasso, poiché i diluvi e le inondazioni arrivano in un momento cruciale del raccolto, che è stato significativo e di alta qualità negli stati statunitensi menzionati. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'uragano Francine ha colpito gli stati meridionali, causando forti venti e precipitazioni; Louisa è stata colpita dalle inondazioni, e anche gli stati del Mississippi e dell'Alabama hanno sentito le difficoltà . La Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha esortato il pubblico a prepararsi, avvertendo che la previsione di uragani per il 2024 della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) è la "previsione più aggressiva di sempre" di quest'anno. I dati dell'International Cotton Advisory Committee (ICAC), pubblicati all'inizio di settembre, hanno indicato che la produzione di cotone nel 2024-2025 raggiungerà i 25,6 milioni di tonnellate, un calo del 2,7% rispetto alla previsione di agosto, ma comunque un aumento del 6% rispetto alla stagione precedente. La domanda di cotone rimane elevata a quasi 25,9 milioni di tonnellate a livello globale, con un aumento del 3,5% rispetto alla stagione precedente. Le revisioni al ribasso potrebbero persino suggerire un deficit nel mercato del cotone nel 2024, mentre i prezzi sono ancora scambiati a un forte sconto rispetto ai record del 2022 ($155 per balla rispetto agli attuali $72). Le attuali previsioni di base del National Hurricane Center di Miami suggeriscono che la tempesta tropicale Gordon (la prossima tracciata dopo Francine) si indebolirà e si allontanerà dagli Stati Uniti, tornando verso nord-est nei prossimi giorni e potrebbe indebolirsi nelle prossime settimane. Tuttavia, i previsori dicono che c'è ancora il potenziale per la tempesta di riguadagnare forza nei prossimi giorni. Di conseguenza, il cotone potrebbe vedere una volatilità elevata, con il potenziale di coprire significative posizioni corte, da parte di fondi e grandi speculatori, segnalando nel CoT, contro il rischio di ulteriori revisioni dell'offerta. Source: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.