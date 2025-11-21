Criptovalute nel panico: Bitcoin perde il 4,5%

Il mercato delle criptovalute è oggi in pieno panico. Bitcoin perde circa il 4,5 percento, scendendo intorno agli 84.000 USD, mentre altre criptovalute registrano cali ancora più marcati, che vanno da circa il 5 percento a oltre il 16 percento. Ethereum è in calo di oltre il 5 percento, e progetti come ApeCoin e Dogwifhat stanno perdendo più del 10 percento. L’ondata di vendite sta innescando una cascata di liquidazioni, creando enorme incertezza nei mercati.

Fonte: xStation5

Il sentiment degli investitori sta precipitando in una paura estrema, con l’indice Crypto Fear and Greed che raggiunge il valore di 11. Il panico è ulteriormente alimentato dai crescenti rapporti di liquidazioni da parte delle “whale”, aumentando l’incertezza del mercato. Inoltre, gli investitori reagiscono alle crescenti preoccupazioni sulle decisioni della Fed riguardo ai tassi di interesse. I mercati temono che l’assenza di un taglio dei tassi possa mantenere la pressione sugli asset rischiosi, comprese le criptovalute, e approfondire la correzione in corso.

Fonte: xStation5