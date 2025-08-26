Crisi politica francese: il voto di fiducia dell'8 settembre, una svolta decisiva

Il Primo Ministro francese François Bayrou ha annunciato che l’8 settembre sottoporrà il suo governo a un voto di fiducia all’Assemblea Nazionale, a seguito della sua dichiarazione generale di politica sulle linee di bilancio. Qualora la mozione venisse respinta — un fatto senza precedenti nella Quinta Repubblica — il governo sarebbe costretto a dimettersi. Considerato l’attuale stallo parlamentare, una possibile dissoluzione dell’Assemblea Nazionale apparirebbe inevitabile, aumentando il rischio di riportare il Paese nello stesso impasse politico e ritardando ulteriormente la stesura del bilancio 2026.

Posizioni dei partiti

A sinistra, La France Insoumise (estrema sinistra) ed Europe Écologie-Les Verts (sinistra verde) dovrebbero, come prevedibile, votare contro la fiducia. La posizione del Partito Socialista, tuttavia, rimane decisiva. Sebbene Boris Vallaud, presidente del gruppo socialista all’Assemblea, e Olivier Faure, primo segretario del PS, abbiano entrambi annunciato la loro opposizione, non si possono escludere negoziati con il governo. Un rimpasto di governo che includa ministri socialisti e il ritiro della proposta di abolire due giorni festivi pubblici potrebbe potenzialmente far cambiare la loro posizione.

A destra, il Rassemblement National si trova in una posizione delicata. Finora aveva evitato di rovesciare il governo non sostenendo mozioni di sfiducia. Tuttavia, il voto di fiducia ha un peso simbolico molto diverso: sostenere il governo comprometterebbe la sua immagine di difensore degli elettori della classe operaia e media. Politicamente insostenibile, una simile mossa appare fuori discussione. Il RN dovrebbe quindi votare contro la fiducia.

Aritmetica parlamentare

Su 577 deputati, almeno 264 sono già certi di opporsi al governo, ancora insufficienti rispetto ai 289 voti necessari per sfiduciarlo. Se il Partito Socialista si unisse all’opposizione, il totale salirebbe a 330, rendendo inevitabile la caduta dell’esecutivo. Anche un’astensione dei socialisti sarebbe sufficiente a far cadere il governo, poiché la maggioranza richiesta scenderebbe allora a 256 voti. Il PS detiene quindi la chiave del voto dell’8 settembre.





Fonte: Assemblea Nazionale Francese / Toute l'Europe

Rischio di paralisi del bilancio

Lo scenario più ampiamente anticipato dai mercati resta il respingimento della fiducia, che provocherebbe le dimissioni del governo, seguite dalla dissoluzione dell’Assemblea Nazionale e da nuove elezioni. Tuttavia, un esito del genere inaugurerebbe un periodo prolungato di incertezza: sarebbe necessario quasi un mese per convocare una nuova Assemblea, seguito da diversi giorni per formare un governo. Il processo di bilancio dovrebbe quindi ricominciare quasi da zero, spingendo pericolosamente in avanti la tempistica del bilancio 2026.

Tali ritardi aumenterebbero le tensioni politiche e sociali e accrescerebbero il rischio di un “anno bianco”, che compromettere il percorso di riduzione del debito della Francia. Attualmente, il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni (OAT) si avvicina al 3,6%, un livello tecnico di resistenza, oltre il quale potrebbe verificarsi un aumento incontrollato dei rendimenti, in un momento in cui il servizio del debito è destinato a diventare la voce più pesante del bilancio statale entro il 2027.

Reazione dei mercati

Banche e assicurazioni sono tra i settori più colpiti. Société Générale ha perso l’8,20% e Crédit Agricole il 6,01%, esposte sia al rischio di tasso di interesse (poiché rendimenti in aumento riducono il valore dei titoli di Stato detenuti) sia al rischio di credito (a causa dei timori sulla capacità dello Stato di rimborsare). Anche le aziende di costruzione e infrastrutture, più dipendenti dall’economia interna, sono sotto pressione: Vinci, Bouygues e Saint-Gobain hanno registrato cali significativi.

Al contrario, i settori orientati internazionalmente, come il lusso e la sanità, restano resilienti. LVMH, Hermès, L’Oréal, Sanofi e Kering hanno mantenuto la stabilità, confermando il loro ruolo di rifugi sicuri in periodi di instabilità politica e finanziaria.

FRA40 (H4)

Fonte : xStation5