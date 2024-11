Bitcoin vicino ai 100k Giornata piena di dati macro quella odierna e si apre con l'inflazione giapponese oltre le attese al 2,3% contro il 2,2% delle aspettative, in calo dal 2,5% di partenza. Cala la fiducia dei consumatori in Uk, cosí come vediamo un calo delle vendite al dettaglio al 2,4% contro il 3,9% del dato precedente, quest'ultimo dato rivisto al ribasso al 3,4%. Pil tedesco a -0,3%, male la Germania e questo dato apre ai dati PMI usciti nel corso della mattinata. Pmi del settore dei servizi, settore che secondo la Bce traina l'economia europea, pessimi in Francia con il dato a 45,7 contro i 49 del dato precedente, male anche la Germania con il Pmi dei servizi che scende sotto 50 a 49,4 contro i 51,6 del dato precedente. I Pmi Europa sotto 50 con il dato sui servizi che passa da 51,6 a 49,2 mentre in Uk si torna sulla base 50 dai 52. Dati assolutamente pessimi per la zona euro, dati PMI sono attesi anche nel pomeriggio per gli Usa.



CROLLO EURO E STERLINA. DOLLARO IN ECCESSO



Forex parecchio movimentato, tra tensioni geopolitiche e dati economici pessimi, il mercato compra dollari contro euro e sterlina. EurUsd torna sotto 1,04 a 1,0330 con un movimento di squeeze molto forte che riporta immediatamente le quotazioni su livelli superiori 1,04. Su GbpUsd vediamo un movimento simile con un ribasso sotto 1,25 per poi rientrare con meno forza al di sopra di tale livello. Dal punto di vista tecnico questi movimenti che proseguono un trend di breve su base settimanale dovrebbero segnare il vero e proprio esaurimento del movimento, cosí come successe nel 2022, con accelerazioni forti al ribasso prima di vedere la strutturazione di un rialzo forte durato poi mesi. Al momento é ancora tutto in formazione, pertanto questi minimi dovrebbero essere monitorati nel corso delle prossime ore in quanto potrebbero fare da minimo per ripartire al rialzo. Questo movimento non ha basi solide dal punto di vista macro, pertanto risulta essere un eccesso che dovrá essere riassorbito dal mercato nel corso dei prossimi giorni.



BITCOIN VICINO AI 100k



Bitcoin a ridosso dei 100k, tocca i 99334 dollari e torna indietro con un trend su base giornaliera e su base settimanale che non mostra alcun segnale di debolezza tale da poter dire che da qui si potrebbe crollare. Al momento il trend é forte al rialzo e anche movimenti importanti al ribasso necessiterebbero di ulteriore tempo per essere confermati. Il trend di lungo rimane ora immutato ma la volatilitá che si é presentata sul Forex, mercato che per definizione é poco volatile, dovrebbe farci riflettere sul rischio che é presente in questo momento sui mercati e Bitcoin rappresenta l'asset di rischio per eccellenza. Dopo aver rotto con forza i massimi di marzo, nei giorni successivi all'elezione di Trump, Bitcoin é solamente salito senza lasciare tanto spazio alle interpretazioni. Questo movimento non é un movimento normale sugli asset di rischio che solitamente presentano andamenti rialzisti piú faticosi, mentre in questo caso abbiamo visto un allungo molto forte. Gli eccessi sul dollaro che stiamo vedendo nel corso della mattinata potrebbero essere riassorbiti con altrettanta forza, anche su Bitcoin



AZIONARIO CEDE I MASSIMI



Ieri abbiamo visto come i mercati americani hanno allungato al rialzo in presenza di un ribasso importante di Nvidia dopo la presentazione dei conti trimestrali, di fatto eccezionali ma che i mercati non hanno digerito bene. Stamani vediamo un Dax che dopo i dati europei compie un movimento ribassista del -1,3% dopo aver raggiunto i massimi in apertura, scende anche il Ftse Mib con un ribasso dal reference price del -1% e scendono anche Cac, Ibex e il fondamentale Eurostoxx50. Nikkei non riesce a rompere i massimi al rialzo durante la notte, ci prova durante l'apertura europea ma cede subito. Attenzione ad oggi pomeriggio, potremmo vedere delle sorprese in arrivo dai mercati americani. Giornata piena di dati macro quella odierna e si apre con l'inflazione giapponese oltre le attese al 2,3% contro il 2,2% delle aspettative, in calo dal 2,5% di partenza. Cala la fiducia dei consumatori in Uk, cosí come vediamo un calo delle vendite al dettaglio al 2,4% contro il 3,9% del dato precedente, quest'ultimo dato rivisto al ribasso al 3,4%. Pil tedesco a -0,3%, male la Germania e questo dato apre ai dati PMI usciti nel corso della mattinata. Pmi del settore dei servizi, settore che secondo la Bce traina l'economia europea, pessimi in Francia con il dato a 45,7 contro i 49 del dato precedente, male anche la Germania con il Pmi dei servizi che scende sotto 50 a 49,4 contro i 51,6 del dato precedente. I Pmi Europa sotto 50 con il dato sui servizi che passa da 51,6 a 49,2 mentre in Uk si torna sulla base 50 dai 52. Dati assolutamente pessimi per la zona euro, dati PMI sono attesi anche nel pomeriggio per gli Usa.Forex parecchio movimentato, tra tensioni geopolitiche e dati economici pessimi, il mercato compra dollari contro euro e sterlina. EurUsd torna sotto 1,04 a 1,0330 con un movimento di squeeze molto forte che riporta immediatamente le quotazioni su livelli superiori 1,04. Su GbpUsd vediamo un movimento simile con un ribasso sotto 1,25 per poi rientrare con meno forza al di sopra di tale livello. Dal punto di vista tecnico questi movimenti che proseguono un trend di breve su base settimanale dovrebbero segnare il vero e proprio esaurimento del movimento, cosí come successe nel 2022, con accelerazioni forti al ribasso prima di vedere la strutturazione di un rialzo forte durato poi mesi. Al momento é ancora tutto in formazione, pertanto questi minimi dovrebbero essere monitorati nel corso delle prossime ore in quanto potrebbero fare da minimo per ripartire al rialzo. Questo movimento non ha basi solide dal punto di vista macro, pertanto risulta essere un eccesso che dovrá essere riassorbito dal mercato nel corso dei prossimi giorni.Bitcoin a ridosso dei 100k, tocca i 99334 dollari e torna indietro con un trend su base giornaliera e su base settimanale che non mostra alcun segnale di debolezza tale da poter dire che da qui si potrebbe crollare. Al momento il trend é forte al rialzo e anche movimenti importanti al ribasso necessiterebbero di ulteriore tempo per essere confermati. Il trend di lungo rimane ora immutato ma la volatilitá che si é presentata sul Forex, mercato che per definizione é poco volatile, dovrebbe farci riflettere sul rischio che é presente in questo momento sui mercati e Bitcoin rappresenta l'asset di rischio per eccellenza. Dopo aver rotto con forza i massimi di marzo, nei giorni successivi all'elezione di Trump, Bitcoin é solamente salito senza lasciare tanto spazio alle interpretazioni. Questo movimento non é un movimento normale sugli asset di rischio che solitamente presentano andamenti rialzisti piú faticosi, mentre in questo caso abbiamo visto un allungo molto forte. Gli eccessi sul dollaro che stiamo vedendo nel corso della mattinata potrebbero essere riassorbiti con altrettanta forza, anche su BitcoinIeri abbiamo visto come i mercati americani hanno allungato al rialzo in presenza di un ribasso importante di Nvidia dopo la presentazione dei conti trimestrali, di fatto eccezionali ma che i mercati non hanno digerito bene. Stamani vediamo un Dax che dopo i dati europei compie un movimento ribassista del -1,3% dopo aver raggiunto i massimi in apertura, scende anche il Ftse Mib con un ribasso dal reference price del -1% e scendono anche Cac, Ibex e il fondamentale Eurostoxx50. Nikkei non riesce a rompere i massimi al rialzo durante la notte, ci prova durante l'apertura europea ma cede subito. Attenzione ad oggi pomeriggio, potremmo vedere delle sorprese in arrivo dai mercati americani.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.