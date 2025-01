Crollo Mercati: Aggiornamento Tecnico

Risk-off sui Mercati. Vix in aumento Mercati al ribasso con Nasdaq che segue l'andamento del Nikkei con un ribasso di oltre il -3,5% a pochi minuti dall'apertura della sessione cash Usa. In questo contesto é doveroso fare degli appunti tecnici sulla situazione attuale in quanto la notizia proveniente dalla Cina riguardo lo sviluppo di DeepSeek di un motore concorrente a ChatGpt é stata identificata come causa del ribasso. Molto probabilmente si tratta di un evento "trigger", ossia un pretesto per scaricare degli indici particolarmente sovrapprezzati o che si trovano su livelli tecnici di rilievo.



NIKKEI VENDE I MASSIMI MENSILI



Dopo i forti rialzi che hanno seguito la decisione della BoJ nello scorso venerdi, il Nikkei viene pesantemente venduto in apertura di sessione asiatica. Il motivo tecnico risiede principalmente nella dinamica mensile che di fatto risultava particolarmente tirata al rialzo con la rottura dei massimi mensili, massimi che di fatto, almeno nel breve periodo, avrebbero dovuto rappresentare una forte barriera per il proseguimento del rialzo. Al momento la dinamica di brevissimo rimane ribassista ma non si escludono ritorni dei prezzi piú in alto nelle prossime giornate, magari per proseguire questa forte ondata ribassista che sta caratterizzando giá l'andamento della settimana.



NASDAQ SEGUE NIKKEI



Il Nasdaq risulta essere molto debole nel pre-apertura cash, evento preoccupante visto che raramente si vede Nasdaq scendere di oltre il -4% prima dell'apertura cash. La dinamica al momento é fortemente ribassista e come per il Nikkei non si esclude assolutamente un ritorno su livelli di prezzo piú alti per proseguire la dinamica ribassista nel corso dei prossimi giorni. I prossimi giorni saranno caratterizzati da eventi market mover di rilievo tra cui ben 3 banche centrali. Da notare che Nasdaq é tornato negativo da inizio anno e é tornato a testare i minimi delle scorse settimane di negoziazione.



VIX IN AUMENTO



