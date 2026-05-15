Crollo Notturno

Giornata importante quella di oggi che andrá a chiudere la settimana dei mercati. Nella notte un ribasso molto forte sul Nikkei che ha coinvolto anche i futures Usa e del Dax. Nvidia fa nuovo record di capitalizzazione a 5709 miliardi di dollari.

Nikkei al ribasso trascina Nasdaq e Dax

Forte ribasso del Nikkei che arriva dopo giorni di vendite dei massimi. Dal massimo al minimo di oggi si segna un ribasso di circa il -2,8% e i prezzi vanno a rompere i minimi di una settimana fa facendo cosí segnare una settimana momentaneamente negativa per l'indice giapponese. Ricordiamo che dal minimo del 7 aprile 2025 al massimo di ieri, Nikkei ha segnato una performance del 107%, livelli di rendimento cosí forti non si vedevano dal 1971. La probabilitá quindi di vedere dei ribassi nel corso delle prossime settimane ora é leggermente piú alta vista la dinamica settimanale attuale che dovrá poi essere confermata nel corso delle prossime settimane. Male anche il Dax che scende proprio a ridosso dell'apertura del cash giapponese con un ribasso corposo segnando un -1,6% dai massimi di ieri. Anche sul Dax la dinamica settimanale si gira al ribasso confermando i massimi delle scorse settimane come massimi venduti. Nasdaq scende dai massimi di ieri di circa un -1,3% confermando la dinamica ribassista di breve che vediamo su tutti gli indici da questa notte.

Scendono Petrolio e Argento. Mercati saturi

Scende sotto i 100 dollari di nuovo il petrolio Wti che segna l'area tra i 97 e i 98 dollari al barile come area negoziata nella notte scendendo di oltre il -3% dalla chiusura di ieri. Forte ribasso per l'argento che segna un -6% cosí come l'oro che scende del -2%. Quello che stiamo vedendo é uno scarico generale sul mercato che di fatto é risultato troppo saturo, le controparti hanno continuato a scambiare finché si poteva e ora iniziamo a vedere i primi segni di cedimento a livello pratico. La situazione é ancora tutta in divenire, iniziano peró i primi scarichi del mercato che di fatto hanno performato quasi a livello inerziale, in pratica fino ad ora alcuni mercati sono saliti perché si riesce a fare mercato su determinati prezzi e non perché i fondamentali sono effettivamente allineati alle quotazioni.



Nvidia da record

Nvidia raggiunge i 5709 miliardi di dollari di capitalizzazione grazie alla forte salita di ieri di un 4,39%, aggiungendo oltre 120 miliardi di market cap in un solo giorno, l'equivalente di una Unicredit. Giá in afterhours il titolo guadagna uno 0,8%, superando cosi giá i massimi visti nella giornata di ieri, il tutto mentre si attende la trimestrale della prossima settimana. Per il momento il titolo segna delle performance che potrebbero risultare rare per un titolo a cosí alta capitalizzazione, sicuramente é la prima volta nella storia che vediamo una concentrazione cosí alta sugli indici americani a causa di titoli come Nvidia e le altre facenti parte delle Mag7. Questa situazione non puó durare a lungo, prima o poi uno scarico forte del mercato dovrá ridimensionare le market cap e i fondamentali in generale.