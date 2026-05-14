Grafico del giorno: CHN.cash cala del 2,3% a causa di prese di profitto record 🇨🇳 📉

I future sull'indice HSCEI (CHN.cash) crollano del 2,3%, annullando l'intero rally di ieri. Il mercato azionario cinese sta vivendo una diffusa presa di profitto, mentre gli operatori valutano i possibili esiti di un vertice tra Trump e Xi in Cina. CHN.cash è sceso dopo aver raggiunto il livello del 61,8% di ritracciamento di Fibonacci dell’ultima onda ribassista. Il contratto è attualmente supportato dalla media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100, viola scuro). L’attuale trend rialzista potrebbe mantenersi se i rialzisti riusciranno a mantenere il prezzo al di sopra del livello di Fibonacci del 38,2%, mentre una rottura al ribasso sotto la EMA30 (viola chiaro) aprirebbe probabilmente la strada a una correzione più profonda. Fonte: xStation5

Cosa sta guidando CHN.cash oggi? Prese di profitto dopo i massimi pluriennali: Le azioni cinesi avevano registrato un forte rally in vista del tanto atteso summit tra il presidente Donald Trump e il presidente Xi Jinping. Tuttavia, con l’inizio dei colloqui, gli indici CSI 300 e Shanghai Composite sono arretrati rispettivamente dai massimi degli ultimi 4,5 e 11 anni. Questo calo è stato causato da diffuse prese di profitto in vari settori, mentre gli investitori valutano i possibili esiti delle delicate discussioni su dazi commerciali e intelligenza artificiale.

Nessun progresso sull’Iran: La vendita sull’HSCEI riflette anche la mancanza di progressi riguardo alla guerra in Iran durante il summit. Sebbene la Cina affronti i target di crescita più bassi dal 1991, il conflitto minaccia forniture energetiche cruciali e le rotte marittime attraverso lo Stretto di Hormuz. Nonostante le pressioni degli Stati Uniti affinché Pechino assuma un ruolo di mediatore, il comunicato ufficiale del summit è rimasto vago sul Medio Oriente, concentrandosi invece su commercio e Taiwan. Questa persistente incertezza geopolitica continua a pesare sul sentiment del mercato azionario cinese.

Apprezzamento dello yuan: Lo yuan cinese è salito al livello più forte degli ultimi tre anni, con il cambio onshore che ha raggiunto quota 6,7877. Questo rialzo del 3% da inizio anno, alimentato da un enorme surplus commerciale, ha innescato una nuova ondata di prese di profitto sui mercati azionari. Gli indici sono in calo poiché la forza della valuta rende i recenti massimi pluriennali sempre più tirati.

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