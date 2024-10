Crollo totale dei mercati. Oggi i primi dati del lavoro Jolts

Una giornata dove si é venduto rischio su tutti gli asset e si é comprata protezione, vendite su azionario, bitcoin, petrolio mentre si comprano obbligazioni governative, un vero e proprio flight to quality che ha portato i mercati a crollare in modo corale. Il ribasso generalizzato di ieri era di facile attesa soprattutto se andiamo a considerare l'aumento di volatilitá, fattore che si é palesato tra fine luglio e inizio agosto e che risulta determinante nelle fasi ribassiste di lungo dei mercati.



AUMENTA IL RISCHIO



Come detto nelle precedenti analisi, la volatilitá esplosa ad inizio agosto non sarebbe andata via facilmente, sarebbe stato elemento caratterizzante i mercati nei mesi successivi, cosí come successe nel 2022 dove abbiamo l'alternanza di fasi rialziste e ribassiste su base settimanale che hanno portato i mercati ad un ribasso importante nel lungo periodo. Questa volta la situazione é tecnicamente peggiore con i futuri tagli dei tassi, oramai divenuti una certezza, e l'aumento della disoccupazione Usa che diventa sempre piú probabile a livello statistico. Il crollo di ieri ha visto Nvidia perdere quasi un -10%, Google un -4%, Bitcoin anche ha visto un ribasso importante e stamani si porta a ridosso dei 56500 dollari. Gli indici azionari perdono tanto terreno, Nasdaq perde oltre il -3% portandosi ai livelli di metá agosto, scendono ovviamente anche S&P500 (-2%), Dow Jones (-1,7%), Russell (-3%) e scende anche il protagonista di agosto, colui che ha aperto le danze della volatilitá, il Nikkei con un sonoro -3,8% da massimo a minimo di giornata. Menzione speciale per l'oro che di fatto crolla da massimo a minimo con un -5,8%, spinto probabilmente dall'alta probabilitá di recessione presente ora per gli Usa.



DISOCCUPAZIONE IN AUMENTO NEI PROSSIMI MESI?



A parte lo studio di Claudia Sahm, c'é uno studio condotto personalmente sul tasso di disoccupazione USA che vede il coinvolgimento della media a 18 mesi. In sostanza, un taglio del tasso di disoccupazione della sua media a 18 mesi con uno scarto superiore allo 0,25% porta il tasso di disoccupazione ad aumentare nei mesi successivi nel 100% dei casi a partire dal 1950 ad oggi. Al momento l'attuale tasso di disoccupazione ha rotto la media al rialzo e lo scarto é ben superiore allo 0,25%, al momento é 0,53%, piú del doppio. Secondo questo studio, dai minimi di riferimento (attualmente 3,4%) il tasso di disoccupazione sale mediamente di un 3,5% nel corso dei 26 mesi successivi a partire dai minimi di riferimento, in questo caso da aprile 2023. In pratica per giugno 2025 potremmo aspettarci un tasso di disoccupazione compreso tra il 5,7% e il 6,9%, il tutto stando alle statistiche che per il momento non hanno di fatto mai mentito. A corredo di questo studio abbiamo anche la correlazione con i cicli di taglio tassi e l'andamento dell'inflazione che coinvolgono regole macroeconomiche storiche come la Curva di Phillips. Nei prossimi report si aggiungeranno dettagli, soprattutto in occasione del prossimo dato sul tasso di disoccupazione.



I DATI DI OGGI E I MERCATI



Usciranno i PMI in Europa nel corso della mattinata e i dati Jolts rispetto alle posizioni lavorative aperte e i rapporti di lavoro cessati. Sia i quits che i job openings sono previsti in ribasso, ma vista tale volatilitá l'esito del dato potrebbe essere supefluo. A livello tecnico i mercati sono fortemente improntati al ribasso, la fase ribassista di breve é molto aggressiva e ipotizzare dei rimbalzi é assolutamente pericoloso quando vediamo un aumento di volatilitá di breve cosí repentino. Ricordiamo inoltre che il Vix é ritornato al di sopra dei 20, altro elemento che favorisce ulteriori allunghi dei mercati al ribasso.

