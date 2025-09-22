Crypto news: Bitcoin ed Ethereum crollano tra profitti e copertura della domanda📉

Le criptovalute hanno aperto la sessione di trading di lunedì con forti cali, mentre un’ondata di vendite ha generato quasi 1,7 miliardi di dollari in liquidazioni. L’indice del dollaro USA scende oggi di oltre lo 0,2%, ma questo non si è tradotto in un rimbalzo del prezzo del Bitcoin. A differenza dell’oro, che è salito di oltre l’1% superando i 3.700 USD per oncia, Bitcoin non è riuscito a seguire lo stesso trend rialzista. Nonostante la mancanza di cause dirette per questo movimento, la “colpa” può essere attribuita a un maggiore appetito per la copertura contro potenziali ribassi, che ha prevalso sulle posizioni rialziste, anche in presenza del taglio dei tassi della Federal Reserve e dei guadagni diffusi a Wall Street. Il calo odierno delle criptovalute potrebbe anche fungere da segnale di allerta per il mercato azionario. I dati di Deribit indicano una domanda più forte di coperture vicino a 110.000 USD a causa della gamma negativa dei dealer. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Bitcoin sotto pressione

Il prezzo del Bitcoin è nuovamente tornato verso il livello medio di ingresso degli investitori a breve termine. Il livello chiave di “equilibrio” per il mercato sembra essere intorno a 110.000 USD. Una discesa al di sotto di questa soglia potrebbe innescare liquidazioni tra gli investitori a breve termine che ritirano fondi dal BTC, oltre a un aumento della domanda di coperture. Fonte: BGeometrics Flussi in ETF in graduale ritorno

Sebbene gli exchange-traded fund statunitensi abbiano registrato flussi positivi, né Bitcoin né Ethereum sono riusciti a raggiungere nuovi massimi. Lo scorso giovedì e venerdì, a seguito della decisione della Fed, Ethereum ha attirato oltre 130 milioni di dollari in flussi, mentre Bitcoin ne ha registrati più di 300 milioni. Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research Grafici (Bitcoin, Ethereum, intervallo D1)

Bitcoin è tornato indietro intorno a 112.000 USD, con il principale supporto del ritracciamento di Fibonacci situato vicino a 111.000 USD. Questo rafforza ulteriormente la zona dei 110.000 USD come livello cruciale per determinare il momentum futuro. Un ritorno sopra i 115.000 USD potrebbe risultare molto significativo dal punto di vista della price action. Fonte: xStation5 Ethereum, nel frattempo, ha nuovamente testato i minimi locali del 21 agosto, scendendo a 4.100 USD per ETH. Fonte: xStation5

