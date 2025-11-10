Da ottobre, oltre 40 milioni di americani soffrono di insicurezza alimentare. Cosa significa questo per il mercato?

L’attuale shutdown del governo negli Stati Uniti, derivante da una disputa sul disegno di legge di bilancio, si è prolungato ed è ufficialmente diventato il più lungo nella storia degli Stati Uniti, superando il precedente record di 35 giorni, registrato anch’esso durante l’amministrazione di Donald Trump. Gli impatti economici, finanziari e sociali si stanno diffondendo sempre più nell’economia.
L’ultima crisi derivante dallo shutdown riguarda il finanziamento del programma "SNAP", ovvero il "Supplemental Nutrition Assistance Program", che funge da sussidio per l’acquisto di cibo per gli americani che non possono nutrirsi autonomamente. Attualmente il programma copre 42 milioni di persone, circa il 12% della popolazione statunitense.
Il programma è riuscito a funzionare per un po’ grazie alle riserve, ormai esaurite. Le conseguenze della sospensione del finanziamento sono molto più gravi che spingere una larga parte della popolazione sotto il livello di sussistenza. Il programma SNAP è profondamente radicato nell’economia e nella società americana ed è considerato uno dei più efficienti del suo genere negli Stati Uniti e nel mondo.
Il costo annuo è di circa 100 miliardi di dollari, ma ogni dollaro del programma genera un’attività economica stimata tra 1,5 e 1,8 dollari. Inoltre, ogni miliardo di dollari può sostenere circa 13.500 posti di lavoro. La sospensione del programma avrà effetti a catena sull’economia: le prime vittime saranno naturalmente i beneficiari, seguiti dalle aziende e dai negozi al dettaglio che ricevono pagamenti tramite SNAP, principalmente Walmart e Kroger. I pagamenti SNAP rappresentano diversi punti percentuali della spesa alimentare negli Stati Uniti; per Walmart ciò significa un calo di ricavi di oltre 1,5 miliardi di dollari al mese.
La riduzione significativa delle vendite nei negozi al dettaglio porterà a tagli di posti di lavoro e creerà una spirale di recessione economica in molte comunità. Lo stesso fenomeno metterà sotto pressione i bilanci statali, con gli stati più poveri, già in difficoltà economiche, che subiranno maggiormente gli effetti.
Dal momento in cui il mercato ha scontato la sospensione dei pagamenti SNAP, Walmart ha perso oltre il 7% della sua capitalizzazione (oltre 57 miliardi di dollari), e Kroger ha registrato perdite simili.
Un’analisi più attenta delle statistiche e delle posizioni politiche di specifici stati e partiti negli Stati Uniti evidenzia una forma di disfunzione fondamentale nel sistema americano e aiuta a capire perché lo shutdown continui nonostante le evidenti e sempre più gravi conseguenze economiche.
In particolare, il Partito Repubblicano, che attualmente controlla la maggior parte delle cariche rilevanti negli Stati Uniti, sostiene la lotta contro la maggior parte delle forme di assistenza sociale. Ogni giorno in cui i benefici e i sussidi non vengono erogati è considerato un successo in sé dal GOP.
Ciò che sfugge a molti commentatori, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, è il fatto che il supporto sociale menzionato dipende principalmente dagli stati più poveri, che sono prevalentemente stati repubblicani. Gli stati che votano Democratico sono, in media, molto più ricchi e meno dipendenti dai sussidi, e i governi statali dispongono di riserve e iniziative che possono sostituire i pagamenti SNAP.
