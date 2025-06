Dati Europa e Mercato del Lavoro

Settimana Cruciale Una settimana cruciale che vedrá l'uscita dei dati del mercato del lavoro e il dato sui tassi di interesse Bce, unica banca centrale che sta portando a termine la sua politica di taglio dei tassi. Il focus si concentra principalmente sui dati del mercato del lavoro, in special modo sul report Challenger e sul tasso di disoccupazione, dati che potrebbero cambiare la visione della Fed per quanto riguarda l'andamento dell'economia.



DISOCCUPAZIONE E INFLAZIONE EUROPA



Oggi avremo l'uscita del dato sulla disoccupazione e sull'inflazione in Europa, dati che di fatto non cambiano assolutamente nulla dal punto di vista della politica monetaria in quanto la Bce ha giá in programma di tagliare i tassi di interesse di uno 0,25% su tutti i tassi di riferimento. Disoccupazione in Europa prevista stabile al 6,2%, dato quindi invariato, mentre l'inflazione é prevista in discesa dal 2,2% al 2%, in perfetta linea con il target stabilito dalla Bce. In sostanza dati ottimi per vedere il proseguimento della politica monetaria a che a breve potrebbe diventare "espansiva" da "meno restrittiva" per via dei tassi che iniziano ad avvicinarsi ai livelli di inflazione. In sostanza la Bce si é mossa per tempo, una situazione ideale qualora dovessimo vedere un peggioramento economico in quanto i tassi bassi spingerebbero verso una ripresa in tempi minori, con un impatto sull'economia sicuramente meno dannoso da parte dei tassi di interesse.

Inflazione Europa su base Mensile - Fonte: TradingView.com



INCOGNITA MERCATO DEL LAVORO USA



Il mercato del lavoro Usa inizia a diventare un problema dal punto di vista della lettura dei dati. Il report Challenger, il report che segnala i tagli di posti di lavoro, segna un record da inizio anno di circa 600k posti di lavoro tagliati con una stima per il dato di giovedí di circa 120k nuovi tagli di posti di lavoro, un ritmo di tagli che non si vedeva dalla crisi del 2008. Il problema di questo dato é che va a rilevare dati effettivi e non per via di sondaggi, a differenza dei Nonfarm Payrolls e del dato sul tasso di disoccupazione che vengono rilevati per via di sondaggi, precisamente l'Household Survey e l'Establishment Survey, quindi i dati non sono certi ma stimati. Come é possibile che i tagli di posti di lavoro stanno raggiungendo livelli record e il tasso di disoccupazione rimane stabile? Come é possibile che ci sia un record di richieste di sussidi di disoccupazione e il tasso di disoccupazione rimane ancora invariato? Queste domande dovranno ottenere una risposta coerente con i dati che vediamo e piú questa rirsposta dall'esito scontato tarderá ad arrivare e piú l'impatto negativo dei dati futuri sará devastante.



TEST DEI MASSIMI PER L'AZIONARIO



Azionario in test dei massimi settimanali su tutti gli indici principali. Tutti gli indici, a partire dal Nikkei per finire su S&P500, stanno fronteggiando i massimi delle settimane precedenti, una situazione che vedrá questa settimana e le prossime come decisive per il futuro dei mercati. Siamo in una condizione dove potremmo vedere un ribasso molto consistente, questo é dovuto essenzialmente alle performance a doppia cifra che abbiamo visto dai minimi di aprile e dai livelli di volatilitá relativamente elevati rispetto allo scorso anno. In pratica siamo in fase di test, una fase che potrebbe durare tanto e che richiede un monitoraggio costante. Una settimana cruciale che vedrá l'uscita dei dati del mercato del lavoro e il dato sui tassi di interesse Bce, unica banca centrale che sta portando a termine la sua politica di taglio dei tassi. Il focus si concentra principalmente sui dati del mercato del lavoro, in special modo sul report Challenger e sul tasso di disoccupazione, dati che potrebbero cambiare la visione della Fed per quanto riguarda l'andamento dell'economia.Oggi avremo l'uscita del dato sulla disoccupazione e sull'inflazione in Europa, dati che di fatto non cambiano assolutamente nulla dal punto di vista della politica monetaria in quanto la Bce ha giá in programma di tagliare i tassi di interesse di uno 0,25% su tutti i tassi di riferimento. Disoccupazione in Europa prevista stabile al 6,2%, dato quindi invariato, mentre l'inflazione é prevista in discesa dal 2,2% al 2%, in perfetta linea con il target stabilito dalla Bce. In sostanza dati ottimi per vedere il proseguimento della politica monetaria a che a breve potrebbe diventare "espansiva" da "meno restrittiva" per via dei tassi che iniziano ad avvicinarsi ai livelli di inflazione. In sostanza la Bce si é mossa per tempo, una situazione ideale qualora dovessimo vedere un peggioramento economico in quanto i tassi bassi spingerebbero verso una ripresa in tempi minori, con un impatto sull'economia sicuramente meno dannoso da parte dei tassi di interesse.Inflazione Europa su base Mensile -: TradingView.comIl mercato del lavoro Usa inizia a diventare un problema dal punto di vista della lettura dei dati. Il report Challenger, il report che segnala i tagli di posti di lavoro, segna un record da inizio anno di circa 600k posti di lavoro tagliati con una stima per il dato di giovedí di circa 120k nuovi tagli di posti di lavoro, un ritmo di tagli che non si vedeva dalla crisi del 2008. Il problema di questo dato é che va a rilevare dati effettivi e non per via di sondaggi, a differenza dei Nonfarm Payrolls e del dato sul tasso di disoccupazione che vengono rilevati per via di sondaggi, precisamente l'Household Survey e l'Establishment Survey, quindi i dati non sono certi ma stimati. Come é possibile che i tagli di posti di lavoro stanno raggiungendo livelli record e il tasso di disoccupazione rimane stabile? Come é possibile che ci sia un record di richieste di sussidi di disoccupazione e il tasso di disoccupazione rimane ancora invariato? Queste domande dovranno ottenere una risposta coerente con i dati che vediamo e piú questa rirsposta dall'esito scontato tarderá ad arrivare e piú l'impatto negativo dei dati futuri sará devastante.Azionario in test dei massimi settimanali su tutti gli indici principali. Tutti gli indici, a partire dal Nikkei per finire su S&P500, stanno fronteggiando i massimi delle settimane precedenti, una situazione che vedrá questa settimana e le prossime come decisive per il futuro dei mercati. Siamo in una condizione dove potremmo vedere un ribasso molto consistente, questo é dovuto essenzialmente alle performance a doppia cifra che abbiamo visto dai minimi di aprile e dai livelli di volatilitá relativamente elevati rispetto allo scorso anno. In pratica siamo in fase di test, una fase che potrebbe durare tanto e che richiede un monitoraggio costante.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.