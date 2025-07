Disoccupazione USA in calo

I Dubbi sul dato Dati eccezionali per quanto riguarda il mercato del lavoro, dati che sollevano non pochi dubbi sul messaggio finale del dato stesso che sembrerebbe essere altamente positivo ma che allo stesso tempo nasconde tutt'altro epilogo. La disoccupazione esce al 4,1%, i Nonfarm Payrolls escono positivi ben al di sopra delle aspettative, in sostanza un report del mercato del lavoro che sembra parlare chiaramente di un mercato del lavoro solido. Purtroppo, osservando i dati con le dovute e meritevoli attenzioni, possiamo notare delle incongruenze alquanto palesi e che di fatto mostrano un'altra realtá.



DISOCCUPAZIONE IN CALO. AUMENTANO GLI INATTIVI



Aumentano gli inattivi, ossia coloro che escono dalla forza lavoro e si ritengono "fuori dal gioco", risultano quindi esenti dal conteggio dei disoccupati pur essendolo. In sostanza stiamo parlando di coloro che ormai si sono arresi, escono dalla giostra e di conseguenza fanno virtualmente crescere la quota di coloro che sono occupati nel computo finale del dato. Infatti, osservando la tabella del Bls (Tabella A) coloro che non facevano parte della forza lavoro nel giugno 2024 erano 100,434k contro gli attuali 103,204k, quasi 2,8 milioni in piú di inattivi e di fatto disoccupati. Gli occupati aumentano peró da 161,151k a 163,273k un aumento di circa 2,1 milioni di unitá. Attenzione, agli inattivi dobbiamo sommare i disoccupati che sono passati da 6,849k a 7,015k, anche qui in aumento ma di circa 160k unitá.

Report Occupazione della Tabella A del BLS relativo all'Household Survey - Fonte: BLS.gov



Le persone non piú nella forza lavoro salgono da 1511k a 1790k mentre salgono ancora i "Discouraged workers" da 369k a 637k. In sostanza vediamo tutt'altro che un miglioramento dell'occupazione in Usa, anzi, un peggioramento netto che a quanto pare non viene minimamente considerato dal mercato che si ferma al dato di facciata.

Report Persone fuori forza lavoro della Tabella A del BLS relativo all'Household Survey - Fonte: BLS.gov





NON FARM PAYROLLS, ANCORA UNA REVISIONE



Eravamo rimasti fermi a 3 revisioni negative per l'anno in corso per i primi 3 mesi del 2025, revisioni che si aggiungono alle giá pessime statistiche del 2023 e del 2024. Oggi arriva la quarta revisione in negativo, -19k unitá, dato che passa in sordina come sempre a favore del dato di facciata, ossia il dato che viene rivisto in negativo nei due mesi successivi alla sua uscita nel 70% dei casi (oltre il 70% dopo questo dato).



Dati eccezionali per quanto riguarda il mercato del lavoro, dati che sollevano non pochi dubbi sul messaggio finale del dato stesso che sembrerebbe essere altamente positivo ma che allo stesso tempo nasconde tutt'altro epilogo. La disoccupazione esce al 4,1%, i Nonfarm Payrolls escono positivi ben al di sopra delle aspettative, in sostanza un report del mercato del lavoro che sembra parlare chiaramente di un mercato del lavoro solido. Purtroppo, osservando i dati con le dovute e meritevoli attenzioni, possiamo notare delle incongruenze alquanto palesi e che di fatto mostrano un'altra realtá.Aumentano gli inattivi, ossia coloro che escono dalla forza lavoro e si ritengono "fuori dal gioco", risultano quindi esenti dal conteggio dei disoccupati pur essendolo. In sostanza stiamo parlando di coloro che ormai si sono arresi, escono dalla giostra e di conseguenza fanno virtualmente crescere la quota di coloro che sono occupati nel computo finale del dato. Infatti, osservando la tabella del Bls (Tabella A) coloro che non facevano parte della forza lavoro nel giugno 2024 erano 100,434k contro gli attuali 103,204k, quasi 2,8 milioni in piú di inattivi e di fatto disoccupati. Gli occupati aumentano peró da 161,151k a 163,273k un aumento di circa 2,1 milioni di unitá. Attenzione, agli inattivi dobbiamo sommare i disoccupati che sono passati da 6,849k a 7,015k, anche qui in aumento ma di circa 160k unitá.Report Occupazione della Tabella A del BLS relativo all'Household Survey -: BLS.govLe persone non piú nella forza lavoro salgono da 1511k a 1790k mentre salgono ancora i "Discouraged workers" da 369k a 637k. In sostanza vediamo tutt'altro che un miglioramento dell'occupazione in Usa, anzi, un peggioramento netto che a quanto pare non viene minimamente considerato dal mercato che si ferma al dato di facciata.Report Persone fuori forza lavoro della Tabella A del BLS relativo all'Household Survey -: BLS.govEravamo rimasti fermi a 3 revisioni negative per l'anno in corso per i primi 3 mesi del 2025, revisioni che si aggiungono alle giá pessime statistiche del 2023 e del 2024. Oggi arriva la quarta revisione in negativo, -19k unitá, dato che passa in sordina come sempre a favore del dato di facciata, ossia il dato che viene rivisto in negativo nei due mesi successivi alla sua uscita nel 70% dei casi (oltre il 70% dopo questo dato).

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.