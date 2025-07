US OPEN: il mercato del lavoro forte alimenta l'ottimismo (03.07.2025)

Wall Street chiude un'altra sessione in rialzo dopo il report sui Non-Farm Payrolls (NFP), che ha superato le aspettative della maggior parte degli economisti. L’aumento inatteso dei posti di lavoro e il calo della disoccupazione al 4,1% hanno rinnovato la fiducia degli investitori nell’economia statunitense. Il Nasdaq e il Dow Jones Industrial Average guadagnano circa lo 0,9%, mentre l’S&P 500 segna la decima seduta consecutiva di rialzi (+0,7%) e il Russell 2000 avanza dello 0,65%. Al contrario, il mercato obbligazionario è in calo, poiché gli investitori riducono le aspettative di un taglio dei tassi e abbandonano le scommesse su un allentamento già a luglio. Di conseguenza, i rendimenti stanno risalendo dai minimi recenti, che erano stati causati dai commenti accomodanti di diversi esponenti della Fed, dalle dichiarazioni di Jerome Powell secondo cui un taglio dei tassi “non è escluso”, e dal sorprendentemente debole report ADP di ieri. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile US500 (D1)

I future sull’S&P 500 hanno registrato il decimo rialzo consecutivo, con un guadagno complessivo del 6,3% durante questa serie positiva. Il momentum rimane solido, nonostante l’RSI sia ben al di sopra della soglia di ipercomprato. L’ottimismo è diffuso, con tutti i settori dell’indice attualmente in territorio positivo. Tuttavia, la serie di nuovi massimi storici potrebbe essere a rischio se il prezzo dovesse scendere nuovamente sotto il livello di 6245, un punto dove l’indice si era temporaneamente fermato all’inizio della settimana prima di proseguire il movimento rialzista. Fonte: xStation5 Company news: ASML, BE Semiconductor e ASM International perdono tra lo 0,6% e l’1,6% dopo le notizie sul ritardo dell’impianto di chip di Samsung in Texas. Il rinvio, legato a problemi di domanda da parte dei clienti, pesa sui fornitori europei: ASML genera il 14% dei ricavi da Samsung, BE Semi il 4,4%, e ASM è anch’essa un partner chiave. Gli investitori temono una domanda più debole nel breve termine da parte del colosso tecnologico coreano.

Datadog balza del 13% nel post-mercato dopo essere stata selezionata per entrare nell’S&P 500, sostituendo Juniper Networks a seguito dell’acquisizione da parte di HPE. L’inclusione migliora la visibilità dell’azienda presso gli investitori e porta maggiori flussi dai fondi indicizzati. Nel frattempo, Robinhood e AppLovin, precedentemente considerate possibili candidate all’ingresso nell’indice, scendono entrambe di oltre il 2% dopo la notizia.

Synopsys e Cadence guadagnano rispettivamente il 4,5% e il 5,1% dopo che gli Stati Uniti hanno rimosso i limiti all’export di software per la progettazione di chip verso la Cina. La misura riapre un mercato chiave: i clienti cinesi rappresentano il 14% delle vendite di Synopsys e l’11% di quelle di Cadence. Anche Ansys segna un +2,3%. Gli analisti vedono un impatto finanziario limitato, ma invitano alla cautela per le incertezze legate ai futuri rapporti commerciali.

Xponential Fitness è balzata fino al 23% dopo che la SEC ha chiuso le indagini senza prendere provvedimenti. Jefferies segnala un miglioramento del sentiment degli investitori sotto la nuova leadership e conferma il titolo con un rating Buy e un target price a 26 dollari. Gli analisti citano il solido portafoglio di brand, il potenziale di crescita internazionale e una strategia focalizzata sui franchisee come i principali motori di crescita futura.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.