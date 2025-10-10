DAX: DE40 cerca di mantenere lo slancio 📈Brenntag e ArcelorMittal sotto pressione

Punti chiave Gli indici europei aprono venerdì con guadagni cauti; il DE40 sale dello 0,05%.

con guadagni cauti; il sale dello 0,05%. Siemens e MTU Aero Engines sono i titoli DAX più deboli, mentre Mercedes-Benz e Continental guidano i rialzi.

e sono i titoli DAX più deboli, mentre e guidano i rialzi. Le azioni Brenntag subiscono pressione dopo un downgrade di UBS; ArcelorMittal scende a seguito di un cambio di rating e dei commenti di Goldman Sachs.

Gli indici europei hanno aperto con guadagni cauti, sostenuti localmente in parte dalle speranze di un allentamento della crisi politica in Francia. La volatilità potrebbe aumentare intorno alle 16:00, quando verranno diffusi i dati statunitensi dell’University of Michigan su fiducia dei consumatori e aspettative di inflazione. DE40 (intervallo H1)

Il futures sul DAX tedesco (DE40) oscilla intorno a 24.750 punti e testa la EMA a 50 periodi (linea arancione) sul grafico orario, supportata anche dalle precedenti reazioni di prezzo dei primi di luglio. Fonte: xStation5 Titoli più attivi nel DAX tedesco. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Brenntag declassata da UBS

UBS ha declassato Brenntag a “Sell” (vendere) e ha ridotto il prezzo obiettivo a 45 € (da 56 €), citando un peggioramento delle prospettive. Oggi il titolo perde quasi il 4%. La debole domanda nei mercati finali e l’eccesso di capacità produttiva nel settore chimico dovrebbero continuare a esercitare pressioni su volumi e margini dei distributori chimici almeno fino alla prima metà del 2026, ha scritto l’analista Nicole Manion.

Le previsioni sugli utili per il periodo 2025–2027 sono state riviste al ribasso ben al di sotto del consenso, poiché UBS vede rischi crescenti per vendite e redditività; la valutazione indica un ciclo ribassista più lungo di quanto il mercato attualmente sconti. Brenntag (D1)

Il titolo Brenntag è in calo da tempo e si aggira ora su livelli visti l’ultima volta nell’agosto 2020. Tuttavia, il rapporto prezzo/utili (P/E) del gruppo chimico rimane ancora su valori elevati, a doppia cifra alta. Fonte: xStation5 Il colosso dell’acciaio sotto pressione

Goldman Sachs ha declassato ArcelorMittal (MT) da “Buy” (acquistare) a “Neutral”, pur alzando il prezzo obiettivo a 30 € (da 29 €). Di conseguenza, il titolo perde oggi oltre il 2%, proseguendo la correzione dopo i massimi pluriennali. Secondo Goldman Sachs, la tesi rialzista si è ormai in gran parte concretizzata: la deflazione delle materie prime ha sostenuto i margini, mentre le prospettive di efficaci misure di salvaguardia nei principali mercati hanno alimentato il sentiment positivo. Dopo un rialzo di circa il 55% da quando il titolo era stato inserito nella lista “Buy”, il titolo appare ora pienamente valorizzato. Il rapporto rischio/rendimento risulta equilibrato: i potenziali rialzi dipendono dal mantenimento dei vantaggi sui costi e da un’applicazione coerente delle politiche europee; tra i rischi al ribasso figurano un’inversione nei prezzi di minerale di ferro e carbone metallurgico o un aumento dei costi energetici che riduca gli spread, un’applicazione meno rigorosa delle misure di salvaguardia, l’incertezza sui dazi e i rischi legati alla redditività della joint venture in India. ArcelorMittal (D1) Fonte: xStation5

