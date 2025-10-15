DE40: Buoni guadagni e cauto ottimismo

I mercati azionari europei hanno iniziato la sessione di mercoledì con guadagni evidenti, beneficiando del sentiment positivo dai mercati esteri e dei solidi risultati aziendali. Gli investitori hanno reagito in modo ottimista ai segnali di miglioramento economico e a un atteggiamento più rilassato verso la politica monetaria. Tuttavia, con il passare della giornata, l’entusiasmo è gradualmente diminuito e i principali indici hanno ridotto parte dei guadagni iniziali, suggerendo una cautela ancora presente tra gli investitori. I contratti EU50 sono in rialzo dello 0,6%.

A livello aziendale, oggi l’attenzione si è concentrata principalmente sui risultati di ASML e Louis Vuitton. Entrambe le società hanno presentato report solidi, indicando crescita in segmenti chiave del business, sostenendo gli indici europei nella prima parte della giornata. Inoltre, i commenti relativamente accomodanti di Jerome Powell di ieri, dopo la chiusura della sessione americana, hanno alleviato parte della tensione del mercato, e l’effetto positivo di queste dichiarazioni è stato completamente scontato solo questa mattina. La crisi politica in Francia, che nelle settimane scorse aveva generato incertezza tra gli investitori, sembra entrare in una fase di stabilizzazione dopo che il nuovo primo ministro è riuscito a ottenere il sostegno del Partito Socialista.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Nell’indice tedesco, i settori materiali e chimico, così come l’IT, guidano i guadagni. Anche farmaceutici e retail mantengono una crescita. Le società dei media e delle telecomunicazioni registrano principalmente perdite.

Dati macroeconomici:

Sono stati pubblicati i dati più recenti sull’inflazione dei consumatori in Spagna. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato su base annua del 3%, mentre su base mensile è cresciuto dello 0,2%, superando le aspettative del mercato. Un livello di inflazione del genere può destare preoccupazioni dal punto di vista della stabilità dei prezzi e della futura politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma al contempo segnala che i consumi rimangono relativamente elevati nonostante la crescente pressione sul mercato del lavoro.

DE40 (D1)

Fonte: xStation5

Il prezzo sta lentamente scivolando verso il supporto intorno a 24.350 punti, segnato dai minimi recenti e dalla trendline di lungo periodo. I compratori non sono riusciti a difendere il livello FIBO 23,6, indicando una domanda debole. Ulteriori cali suggeriscono una probabile correzione verso il forte supporto al livello FIBO 50, dove si trova anche la media EMA100. Se i compratori vogliono riprendere l’iniziativa, devono superare la resistenza a 24.550 punti, il che potrebbe aprire la strada a un nuovo massimo storico (ATH).

Notizie aziendali: