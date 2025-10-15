DE40: Buoni guadagni e cauto ottimismo

- Le azioni europee sono inizialmente salite, ma hanno ridotto i guadagni a causa della cautela degli investitori.
- ASML e Louis Vuitton hanno riportato una forte crescita, sostenendo gli indici.
- L’IPC della Spagna è salito del 3% su base annua.
- Il governo francese trova un terreno comune.
- BASF con un nuovo target di prezzo.
I mercati azionari europei hanno iniziato la sessione di mercoledì con guadagni evidenti, beneficiando del sentiment positivo dai mercati esteri e dei solidi risultati aziendali. Gli investitori hanno reagito in modo ottimista ai segnali di miglioramento economico e a un atteggiamento più rilassato verso la politica monetaria. Tuttavia, con il passare della giornata, l’entusiasmo è gradualmente diminuito e i principali indici hanno ridotto parte dei guadagni iniziali, suggerendo una cautela ancora presente tra gli investitori. I contratti EU50 sono in rialzo dello 0,6%.
A livello aziendale, oggi l’attenzione si è concentrata principalmente sui risultati di ASML e Louis Vuitton. Entrambe le società hanno presentato report solidi, indicando crescita in segmenti chiave del business, sostenendo gli indici europei nella prima parte della giornata. Inoltre, i commenti relativamente accomodanti di Jerome Powell di ieri, dopo la chiusura della sessione americana, hanno alleviato parte della tensione del mercato, e l’effetto positivo di queste dichiarazioni è stato completamente scontato solo questa mattina. La crisi politica in Francia, che nelle settimane scorse aveva generato incertezza tra gli investitori, sembra entrare in una fase di stabilizzazione dopo che il nuovo primo ministro è riuscito a ottenere il sostegno del Partito Socialista.
Nell’indice tedesco, i settori materiali e chimico, così come l’IT, guidano i guadagni. Anche farmaceutici e retail mantengono una crescita. Le società dei media e delle telecomunicazioni registrano principalmente perdite.
Dati macroeconomici:
Sono stati pubblicati i dati più recenti sull’inflazione dei consumatori in Spagna. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato su base annua del 3%, mentre su base mensile è cresciuto dello 0,2%, superando le aspettative del mercato. Un livello di inflazione del genere può destare preoccupazioni dal punto di vista della stabilità dei prezzi e della futura politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma al contempo segnala che i consumi rimangono relativamente elevati nonostante la crescente pressione sul mercato del lavoro.
DE40 (D1)
Il prezzo sta lentamente scivolando verso il supporto intorno a 24.350 punti, segnato dai minimi recenti e dalla trendline di lungo periodo. I compratori non sono riusciti a difendere il livello FIBO 23,6, indicando una domanda debole. Ulteriori cali suggeriscono una probabile correzione verso il forte supporto al livello FIBO 50, dove si trova anche la media EMA100. Se i compratori vogliono riprendere l’iniziativa, devono superare la resistenza a 24.550 punti, il che potrebbe aprire la strada a un nuovo massimo storico (ATH).
Notizie aziendali:
LVMH (MC.FR) – Il colosso della moda e del lusso sale del 13% nella sessione odierna dopo aver pubblicato risultati straordinari. L’azienda ha superato il consenso degli analisti sui ricavi, registrando una crescita delle vendite con particolare enfasi su un aumento del 2% nei mercati chiave, come la Cina.
ASML (ASML.NL) – La società olandese, pilastro dell’intero mercato dei semiconduttori, ha anch’essa pubblicato ottimi risultati. Non ha superato le aspettative sugli utili per azione (EPS), ma ha battuto le stime sui ricavi. La domanda di semiconduttori sembra insaziabile, generando ordini per 5,4 miliardi di euro, oltre le attese. La società sale del 3%.
BASF (BAS.DE) – La società chimica guadagna l’1% dopo che City ha aumentato il prezzo obiettivo.
BMW (BMW.DE) – Il gigante automobilistico tedesco ha ricevuto un declassamento da Jefferies, che ha modificato la raccomandazione in “hold”, indicando Mercedes come migliore opportunità di investimento. Il movimento nella valutazione della società rimane limitato.
Stellantis (STELA.IT) – Il conglomerato automobilistico ha annunciato investimenti per 13 miliardi negli USA per aggirare i dazi. Il prezzo del titolo sale di oltre il 2%.
Lufthansa (LHA.DE) – Morgan Stanley ha declassato la raccomandazione a “underweight” e la società reagisce con un calo di circa lo 0,5%.
