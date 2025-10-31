DE40: Calo del sentiment in Europa

La sessione europea si apre con sentimenti decisamente negativi. I principali indici stanno registrando ampie vendite a causa delle preoccupazioni degli investitori sui tassi di crescita e sulle tensioni commerciali. Tra i contratti futures, i leader dei ribassi sono W20 e NED25, con vendite superiori allo 0,6%. FRA40, DE40 e UK100 stanno perdendo leggermente meno, con cali dello 0,4%. ITA40 è l’unico in crescita intorno a mezzogiorno.

Il mercato sta ancora cercando di scontare una grande parte dei dati macroeconomici e dei risultati delle più grandi aziende del mondo. Le aspettative del mercato riguardo ai commenti dei banchieri centrali, all’incontro tra Xi e Trump e ai risultati delle aziende tecnologiche potrebbero essere state eccessive, e oggi gli investitori stanno ricalibrando le proprie speranze, come riflesso nel calo delle valutazioni.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Sull’indice tedesco si osserva una correzione diffusa, che indica un peggioramento generale del sentiment. I settori dei servizi di comunicazione e bancario sono quelli che registrano le perdite maggiori, a causa di notizie negative dalle aziende e delle preoccupazioni sui risultati dei settori. Meglio si comporta l’industria, sostenuta dal comparto della difesa ancora vivace.

DE40 (D1)

Fonte: xStation5

Il grafico mostra la continuazione della correzione al ribasso e la formazione di un canale di consolidamento nell’intervallo FIBO 23,6-50. Il prezzo ha rotto il supporto a 24.300 punti e la EMA50, indicando una debolezza a breve termine degli acquirenti. Per evitare una correzione al ribasso prolungata, gli acquirenti devono mantenere la zona di supporto intorno a 24.000. Se i venditori prendono l’iniziativa, il prezzo potrebbe scendere fino a circa 23.900, dove si trovano il livello FIBO 61,8 e la EMA100.

Company news:

Fuchs (FPE.DE) — Il produttore tedesco di lubrificanti sale di oltre il 7% dopo aver pubblicato risultati che hanno superato significativamente le principali aspettative degli investitori, e la direzione aziendale ha espresso ottimismo sui risultati dei prossimi trimestri. Gli analisti finanziari hanno parlato positivamente dei risultati, lodando l’azienda per una buona gestione dei costi e per la crescita delle vendite in Asia.

Deutsche Telekom (DTE.DE) — La società perde circa l’1,5% dopo che sono emersi commenti credibili che suggeriscono la sostituzione delle apparecchiature e delle infrastrutture fornite da Huawei cinese a spese del contribuente tedesco. La decisione sarebbe motivata da preoccupazioni per la sicurezza e timori di spionaggio da parte della Cina.

Kongsberg Gruppen (KOG.NO) — L’azienda sale di oltre il 4% all’apertura della sessione dopo aver pubblicato buoni risultati. La società è riuscita ad aumentare i ricavi del 12% e nel settore della difesa ha registrato una crescita del 38% su base annua. Migliorati anche i margini.

Saint-Gobain (SGO.FR) — L’azienda secolare del settore costruzioni-industriale ha deluso gli investitori. Nonostante la crescita delle vendite, il fatturato negli USA è chiaramente diminuito, spingendo gli investitori a deprezzare il titolo del 3%.

Renk Group (R3NK.DE) — La società tedesca specializzata nella produzione di sistemi di trasmissione avanzati, principalmente per il settore della difesa, ha ricevuto raccomandazioni da una banca d’investimento. Il prezzo del titolo sale del 2%.