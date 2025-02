🚨DE40 guadagna l'1,2%

Il benchmark riprende il rally post-elettorale e torna ai massimi storici 📈 La sessione di mercoledì nei mercati europei riporta l'euforia per le società locali. Il contratto DE40, che rappresenta l'indice tedesco DAX, è già salito dell'1,2%, riportandosi ai suoi massimi storici. Il motivo di questi forti guadagni è il miglioramento del sentiment di mercato dopo le recenti vendite (principalmente negli Stati Uniti), ma l'indice locale continua a beneficiare dei risultati delle elezioni del Bundestag. Il nuovo cancelliere, Friedrich Merz, è ampiamente considerato dai media come un rappresentante del settore finanziario. Merz ha lavorato come giudice e successivamente come avvocato presso la prestigiosa Mayer Brown LLP, uno studio legale focalizzato principalmente sulla consulenza a fondi di investimento e grandi corporation. Ha anche ricoperto posizioni di alto livello presso BlackRock Germany e HSBC Trinkaus & Burkhardt ed è stato membro dei consigli di amministrazione di EY Germany, Borussia Dortmund e Deutsche Börse. I suoi forti legami con il mondo degli affari alimentano la speranza che le nuove politiche della Germania possano supportare le imprese locali e stimolare l'economia tedesca, attualmente in difficoltà . Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Merz sostiene principalmente la riduzione delle imposte sul reddito e sulle imprese. Ugualmente importanti sono le sue ambiziose promesse di sviluppare l'intelligenza artificiale e di rendere la Germania un polo attrattivo per le startup innovative. Il nuovo cancelliere punta anche a riformare il freno al debito tedesco, che limita la capacità di indebitamento del governo. Questa riforma è cruciale, considerando la prospettiva di un rallentamento economico a lungo termine, e liberare nuove risorse finanziarie potrebbe aiutare ad affrontare le sfide economiche attuali. DE40 (Intervallo D1)

L'indice tedesco DAX è in rialzo dell'1,17% a 22.830 punti, con guadagni complessivi nella prima parte della settimana pari al 2,56%. Il catalizzatore immediato è stato ovviamente il risultato delle elezioni di domenica, che ha ridotto l'incertezza tra gli investitori. L'indice ha quasi completamente recuperato la correzione della scorsa settimana. Il livello di resistenza più vicino si trova appena sotto i 23.000 punti, livello a cui il DAX si sta avvicinando. Al ribasso, la zona di supporto più vicina si trova sopra i 22.000 punti, dove le perdite della scorsa settimana si sono arrestate. Fonte: xStation 5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.