Grafico del giorno - USDCNH (26.06.2025)

La coppia USDCNH è rimasta relativamente stabile dall’inizio dell’anno, ma recentemente lo yuan ha raggiunto il suo livello più forte rispetto al dollaro statunitense dallo scorso novembre. La coppia ha perso circa il 2,5% del suo valore da gennaio. Questa debolezza diffusa del dollaro statunitense è evidente in tutto il mercato, con la coppia EUR/USD che oggi ha superato la soglia di 1,1700. Il biglietto verde sta vacillando a causa delle incertezze commerciali, dell’incombente tetto del debito e dei rinnovati tentativi di Donald Trump di minare la posizione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. Secondo il Wall Street Journal, un nuovo presidente della Fed potrebbe essere annunciato già questo autunno. Esaminiamo i fattori in gioco in Cina e la performance dello yuan. Il premier cinese ha indicato che il Paese adotterà misure decisive per stimolare i consumi, con l’obiettivo di trasformare la Cina in una potenza dei consumi e aumentare la resilienza dell’economia agli shock esterni, come i rallentamenti globali e le tensioni commerciali. Sebbene il ministro delle Finanze riconosca che le sfide siano senza precedenti, la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC) resta fiduciosa nella propria capacità di attenuarne l’impatto negativo. Questo ottimismo, insieme alle previsioni di crescita economica positive da parte di istituzioni come Goldman Sachs e Citigroup, sta attirando capitali verso gli asset cinesi, sostenendo lo yuan e spingendo la coppia USD/CNH ai livelli più bassi da novembre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Va inoltre notato che la Banca Popolare Cinese (PBOC) fissa il suo tasso di riferimento giornaliero a livelli leggermente superiori rispetto alle stime di mercato, suggerendo che le autorità puntano a una stabilità controllata per sostenere le esportazioni. Inoltre, l’espansione del mercato dell’oro cinese a Hong Kong è pensata per rafforzare il ruolo internazionale dello yuan, un fattore di supporto alla valuta nel lungo periodo. Dal punto di vista tecnico, la coppia ha recentemente faticato a registrare cali più dinamici, ma mantiene il contatto con la linea di tendenza tracciata dopo i massimi precedenti. Attualmente è in fase di test un importante livello di supporto, determinato dal ritracciamento di Fibonacci al 23,6% di un ampio trend rialzista iniziato nel 2022, quando la coppia si trovava intorno a quota 6,30 (circa il 12% in meno rispetto all’attuale). Il prossimo supporto a breve termine si trova nei pressi del livello di 7,14, mentre nel medio termine gli investitori potrebbero puntare ai minimi di settembre, intorno a quota 7,00.

