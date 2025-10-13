DE40: I mercati europei si stanno riprendendo dalla correzione

-
I mercati europei si riprendono dalle correzioni, principalmente grazie all’attenuazione del tono di Donald Trump verso la Cina.
I produttori farmaceutici europei cercano di aggirare i dazi.
Le azioni dei produttori di auto salgono nonostante la situazione difficile.
La formazione del nuovo governo francese rassicura parte degli investitori.
La settimana sulle borse europee inizia chiaramente con rialzi. La maggior parte dei principali indici dell’Europa occidentale registra un solido rimbalzo, interpretabile come una correzione dopo i cali della scorsa settimana. Il DAX tedesco, insieme al CAC40 e al FTSE MIB italiano, apre con guadagni medi superiori all’1%.
Nonostante l’assenza di pubblicazioni macroeconomiche significative, la sessione odierna presenta ampi movimenti di prezzo. È evidente che gli investitori europei reagiscono nuovamente soprattutto agli eventi oltreoceano, ma questa volta il sentiment è positivo. Donald Trump ha sensibilmente attenuato la sua politica e le dichiarazioni riguardanti la guerra commerciale con la Cina, riducendo in modo significativo la tensione sui mercati. Inoltre, un impulso per i mercati locali è giunto dalla Francia, dove è stato formato un nuovo governo a ritmo accelerato. La parziale risoluzione dell’impasse politica riduce l’incertezza e offre agli investitori un piccolo ma evidente motivo di ottimismo.
Fonte: Bloomberg Terminal LP
Stiamo registrando guadagni significativi in tutti i settori. Tra i leader della crescita in Europa oggi figurano le aziende del settore automobilistico, le imprese farmaceutiche e il settore IT in senso lato.
DE40 (D1)
Fonte: Xstation5
Il grafico mostra che, dopo aver rimbalzato dai livelli del precedente ATH, l’indice è temporaneamente sceso al di sotto delle trend line di medio e lungo periodo (arancione e rossa). Tuttavia, una rapida rottura al di sopra di esse ha confermato la loro rilevanza tecnica. Attualmente, le quotazioni si trovano nell’area del ritracciamento FIBO 23,6% dell’ultima onda rialzista, che costituisce un punto chiave di resistenza/supporto. Per mantenere uno scenario positivo, è necessario difendere la resistenza intorno a 24.380 punti, poiché una sua violazione potrebbe dare avvio a una correzione verso 24.100 punti. L’indicatore RSI rimane nella zona di valutazione moderata, suggerendo un sentiment neutro.
Company News:
-
SUESS MicroTec (SMHN.DE) — L’azienda produttrice di semiconduttori è in rialzo di oltre il 13% dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento.
-
Le aziende farmaceutiche hanno proposto forniture/sconti per il sistema sanitario americano in cambio di esenzioni dai dazi. Le reazioni degli azionisti sono contrastanti. AstraZeneca (AZN.UK) scende di circa l’1%, Sanofi (SNF.FR) sale di circa lo 0,5%, Novo Nordisk (NOVOB.DK) scende del 2%.
-
PSI Software (PSAN.DE) — Il produttore di software per aziende energetiche è in rialzo del 34%, spinto dall’acquisizione pianificata della società da parte di un fondo privato. Si tratta di un proseguimento del movimento della scorsa settimana, in cui l’azienda era già salita di circa il 38%.
-
Nonostante poche basi fondamentali, le aziende automobilistiche in Europa stanno vivendo un ampio rimbalzo. BMW (.DE) è in rialzo dell’1,7%, Stellantis (STLAM.IT) sale del 2,3%.
-
Theon International (THEON.NL) — L’azienda greca produttrice di visori notturni ha annunciato l’acquisizione di azioni in uno dei suoi partner francesi, con il prezzo del titolo in aumento di oltre l’8%.
