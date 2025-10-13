DE40: I mercati europei si stanno riprendendo dalla correzione

La settimana sulle borse europee inizia chiaramente con rialzi. La maggior parte dei principali indici dell’Europa occidentale registra un solido rimbalzo, interpretabile come una correzione dopo i cali della scorsa settimana. Il DAX tedesco, insieme al CAC40 e al FTSE MIB italiano, apre con guadagni medi superiori all’1%.

Nonostante l’assenza di pubblicazioni macroeconomiche significative, la sessione odierna presenta ampi movimenti di prezzo. È evidente che gli investitori europei reagiscono nuovamente soprattutto agli eventi oltreoceano, ma questa volta il sentiment è positivo. Donald Trump ha sensibilmente attenuato la sua politica e le dichiarazioni riguardanti la guerra commerciale con la Cina, riducendo in modo significativo la tensione sui mercati. Inoltre, un impulso per i mercati locali è giunto dalla Francia, dove è stato formato un nuovo governo a ritmo accelerato. La parziale risoluzione dell’impasse politica riduce l’incertezza e offre agli investitori un piccolo ma evidente motivo di ottimismo.

Fonte: Bloomberg Terminal LP

Stiamo registrando guadagni significativi in tutti i settori. Tra i leader della crescita in Europa oggi figurano le aziende del settore automobilistico, le imprese farmaceutiche e il settore IT in senso lato.

DE40 (D1)

Fonte: Xstation5

Il grafico mostra che, dopo aver rimbalzato dai livelli del precedente ATH, l’indice è temporaneamente sceso al di sotto delle trend line di medio e lungo periodo (arancione e rossa). Tuttavia, una rapida rottura al di sopra di esse ha confermato la loro rilevanza tecnica. Attualmente, le quotazioni si trovano nell’area del ritracciamento FIBO 23,6% dell’ultima onda rialzista, che costituisce un punto chiave di resistenza/supporto. Per mantenere uno scenario positivo, è necessario difendere la resistenza intorno a 24.380 punti, poiché una sua violazione potrebbe dare avvio a una correzione verso 24.100 punti. L’indicatore RSI rimane nella zona di valutazione moderata, suggerendo un sentiment neutro.

Company News: