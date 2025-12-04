DE40: il DAX guadagna quasi l'1% mentre i titoli automobilistici salgono dopo il rapporto della BofA 🔎

Il DAX registra solidi guadagni giovedì in vista dei dati sulle vendite al dettaglio dell’eurozona e delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. L’aumento odierno sul mercato tedesco è guidato dai produttori di automobili — da Volkswagen e BMW a Mercedes e Porsche AG. Il settore è stato sostenuto da una raccomandazione “buy” di Bank of America per Porsche SE, insieme a una visione generale ottimistica sulle aziende automobilistiche europee, che la banca considera valutate in modo interessante, mentre i mercati si attendevano una “totale interruzione” della crescita a causa dei nuovi standard sulle emissioni.
Bank of America ha rimosso Infineon dalla lista “Europe 1”; il colosso olandese dei semiconduttori ASML è tornato nella lista.
Deutsche Bank ha declassato Siemens Healthineers a “hold” con un prezzo target di 46 EUR per azione.
Goldman Sachs ha promosso Commerzbank a “neutral” con un prezzo target di 35,5 EUR per azione e ha declassato Grand City Properties a “neutral” con un target di 11,5 EUR per azione.
Il contratto futures sul DAX (DE40) si sta muovendo tra le medie mobili a 200 giorni (linea rossa) e 50 giorni (linea arancione). Le sessioni recenti hanno portato guadagni supportati dal rimbalzo a Wall Street, dove le azioni Salesforce (CRM.US) sono in rialzo nel pre-market dopo la pubblicazione degli utili.
Bank of America sostiene le aziende automobilistiche europee
Gli analisti di Bank of America hanno espresso una visione positiva sulle prospettive di crescita dei produttori automobilistici europei e hanno assegnato una valutazione “buy” a Porsche SE. Hanno evidenziato il supporto normativo, un approccio futuro più flessibile agli standard sulle emissioni e il rinvio del divieto dei motori a combustione — originariamente previsto per il 2040 — a un futuro più lontano.
Secondo gli analisti, tra i beneficiari ci sono Ferrari, Aumovio e Continental. Hanno sottolineato che Porsche SE merita attenzione perché offre esposizione sia alle azioni Volkswagen sia a quelle Porsche AG a un significativo sconto. Gli analisti hanno inoltre promosso Mercedes a “neutral”, affermando che il peggio per l’azienda è probabilmente alle spalle, e hanno aggiornato Renault da “neutral” a “buy”, suggerendo che l’azienda rappresenta ancora un valore profondo rispetto alla sua attuale valutazione bassa.
Rheinmetall tenta un rimbalzo
Uno dei temi principali sul mercato azionario tedesco resta il forte calo delle azioni Rheinmetall, che — nonostante un leggero recupero negli ultimi giorni — vengono ancora scambiate a circa il 25% al di sotto dei massimi. La delegazione statunitense è tornata dal Cremlino senza progressi concreti, ma giovedì Trump dovrebbe incontrare il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov. Mosca ha dichiarato che è scorretto affermare che la proposta USA-Ucraina sia stata respinta da Putin.
Risultati finanziari dei primi tre trimestri del 2025:
-
Fatturato: 7,5 miliardi di EUR, +20% su base annua
-
Fatturato segmento difesa: +28%, trainato da sistemi veicolari e munizioni
-
Utile operativo: 835 milioni di EUR, +18% rispetto ai 705 milioni di EUR dell’anno precedente
-
Margine operativo: 11,1% a livello di Gruppo; 13,6% nel segmento difesa
-
Portafoglio ordini: 64 miliardi di EUR, rispetto ai 52 miliardi di EUR dell’anno precedente
-
Nuovi ordini: 18 miliardi di EUR, sotto il livello dell’anno scorso a causa dei ritardi nel bilancio tedesco e degli ordini posticipati
-
Free cash flow operativo: circa 813 milioni di EUR, appesantito da elevati investimenti, aumento delle scorte e ritardi negli ordini tedeschi
Il management ha confermato le guidance per il 2025, prevedendo una crescita del fatturato annuo del 25–30% (vs 9,75 miliardi di EUR nel 2024) e un margine operativo intorno al 15,5% (vs 15,2% nel 2024).
Rheinmetall (intervallo D1)
Le azioni della società vengono scambiate al di sotto di due medie mobili chiave a medio termine: EMA50 e EMA200.
Azioni Siemens Healthineers (SHL.DE)
