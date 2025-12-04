DE40: il DAX guadagna quasi l'1% mentre i titoli automobilistici salgono dopo il rapporto della BofA 🔎

Il DAX registra solidi guadagni giovedì in vista dei dati sulle vendite al dettaglio dell’eurozona e delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. L’aumento odierno sul mercato tedesco è guidato dai produttori di automobili — da Volkswagen e BMW a Mercedes e Porsche AG. Il settore è stato sostenuto da una raccomandazione “buy” di Bank of America per Porsche SE, insieme a una visione generale ottimistica sulle aziende automobilistiche europee, che la banca considera valutate in modo interessante, mentre i mercati si attendevano una “totale interruzione” della crescita a causa dei nuovi standard sulle emissioni.

Bank of America ha rimosso Infineon dalla lista “Europe 1”; il colosso olandese dei semiconduttori ASML è tornato nella lista.

Deutsche Bank ha declassato Siemens Healthineers a “hold” con un prezzo target di 46 EUR per azione.

Goldman Sachs ha promosso Commerzbank a “neutral” con un prezzo target di 35,5 EUR per azione e ha declassato Grand City Properties a “neutral” con un target di 11,5 EUR per azione.

Il contratto futures sul DAX (DE40) si sta muovendo tra le medie mobili a 200 giorni (linea rossa) e 50 giorni (linea arancione). Le sessioni recenti hanno portato guadagni supportati dal rimbalzo a Wall Street, dove le azioni Salesforce (CRM.US) sono in rialzo nel pre-market dopo la pubblicazione degli utili.

Fonte: xStation5

Bank of America sostiene le aziende automobilistiche europee

Gli analisti di Bank of America hanno espresso una visione positiva sulle prospettive di crescita dei produttori automobilistici europei e hanno assegnato una valutazione “buy” a Porsche SE. Hanno evidenziato il supporto normativo, un approccio futuro più flessibile agli standard sulle emissioni e il rinvio del divieto dei motori a combustione — originariamente previsto per il 2040 — a un futuro più lontano.

Secondo gli analisti, tra i beneficiari ci sono Ferrari, Aumovio e Continental. Hanno sottolineato che Porsche SE merita attenzione perché offre esposizione sia alle azioni Volkswagen sia a quelle Porsche AG a un significativo sconto. Gli analisti hanno inoltre promosso Mercedes a “neutral”, affermando che il peggio per l’azienda è probabilmente alle spalle, e hanno aggiornato Renault da “neutral” a “buy”, suggerendo che l’azienda rappresenta ancora un valore profondo rispetto alla sua attuale valutazione bassa.

Fonte: xStation5

Rheinmetall tenta un rimbalzo

Uno dei temi principali sul mercato azionario tedesco resta il forte calo delle azioni Rheinmetall, che — nonostante un leggero recupero negli ultimi giorni — vengono ancora scambiate a circa il 25% al di sotto dei massimi. La delegazione statunitense è tornata dal Cremlino senza progressi concreti, ma giovedì Trump dovrebbe incontrare il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov. Mosca ha dichiarato che è scorretto affermare che la proposta USA-Ucraina sia stata respinta da Putin.

Risultati finanziari dei primi tre trimestri del 2025:

Fatturato: 7,5 miliardi di EUR, +20% su base annua

Fatturato segmento difesa: +28%, trainato da sistemi veicolari e munizioni

Utile operativo: 835 milioni di EUR, +18% rispetto ai 705 milioni di EUR dell’anno precedente

Margine operativo: 11,1% a livello di Gruppo; 13,6% nel segmento difesa

Portafoglio ordini: 64 miliardi di EUR, rispetto ai 52 miliardi di EUR dell’anno precedente

Nuovi ordini: 18 miliardi di EUR, sotto il livello dell’anno scorso a causa dei ritardi nel bilancio tedesco e degli ordini posticipati

Free cash flow operativo: circa 813 milioni di EUR, appesantito da elevati investimenti, aumento delle scorte e ritardi negli ordini tedeschi

Il management ha confermato le guidance per il 2025, prevedendo una crescita del fatturato annuo del 25–30% (vs 9,75 miliardi di EUR nel 2024) e un margine operativo intorno al 15,5% (vs 15,2% nel 2024).

Rheinmetall (intervallo D1)

Le azioni della società vengono scambiate al di sotto di due medie mobili chiave a medio termine: EMA50 e EMA200.

Fonte: xStation5

Azioni Siemens Healthineers (SHL.DE)

Fonte: xStation5