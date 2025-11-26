DE40: il DAX scende in un'importante zona di supporto 📉

Il sentiment del mercato azionario tedesco è debole oggi, con il contratto DE40 in calo di quasi lo 0,3%, penalizzato dai ribassi dei titoli automotive e dal ritracciamento delle azioni BASF. Dopo una serie di cali, Rheinmetall (RHM.DE) sta cercando di stabilizzarsi, sebbene il titolo abbia perso quasi il 25% rispetto ai massimi storici vicino a 2.000 EUR per azione. La prospettiva di pace in Ucraina continua a ridurre lo slancio rialzista del settore difensivo europeo. Le azioni di Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri e BAE Systems hanno registrato cali significativi, pur cercando di stabilizzarsi oggi.

Bank of America ha aggiornato il target price di flatexDEGIRO a 37,4 EUR per azione, sostenendo un leggero rialzo del titolo. JP Morgan ha osservato che i settori tabacco, birrario e beauty mostrano prospettive di crescita favorevoli. I rialzi di oggi includono Zalando, Commerzbank, Siemens Energy e Deutsche Bank. Tra i sottoperformanti figurano Brenntag, Fresenius, Porsche, BASF e Volkswagen. Grafico DE40 (D1) Guardando i futures sul DAX, l’indice ha recentemente rimbalzato sulla EMA a 200 giorni (linea rossa), che è stata testata per la terza volta dall’estate 2024. Tuttavia, il sentiment si è indebolito nuovamente oggi e il benchmark si dirige verso un test del livello 23.400. Allo stesso tempo, i volumi di vendita non sono molto elevati e il MACD suggerisce una possibile difesa del supporto (golden cross). Fonte: xStation5 Rheinmetall rafforza le capacità di addestramento militare con Varjo

Rheinmetall continua ad espandersi oltre la produzione tradizionale di hardware collaborando con la startup finlandese Varjo, specializzata in tecnologie di Mixed Reality. Questa mossa riflette una tendenza più ampia: i bilanci della difesa europea includono sempre più non solo l’acquisto di equipaggiamenti, ma anche investimenti in sistemi avanzati di addestramento. Per gli investitori, ciò segnala l’intento di Rheinmetall di rafforzare la propria posizione nel segmento in rapida crescita della simulazione militare. L’espansione nei sistemi di addestramento ad alto margine potrebbe diventare un importante “pilastro strategico”, rendendo il mercato molto attento a questa collaborazione. Rheinmetall si unisce a Varjo per integrare i visori di Mixed Reality nei suoi sistemi di addestramento per veicoli, permettendo un addestramento militare più flessibile e scalabile. Allontanamento dai simulatori tradizionali:

Le tecnologie di Mixed Reality stanno sostituendo grandi simulatori costosi, consentendo l’addestramento ovunque e a costi inferiori — supportando margini più elevati e implementazioni più rapide. L’Europa sta aumentando la spesa per carri armati, veicoli corazzati e camion militari, stimolando la domanda di formazione avanzata per operatori. Ampio potenziale di mercato:

Varjo stima che il mercato della Mixed Reality militare raggiungerà 600 milioni di euro entro il 2030.

Il mercato globale della formazione e simulazione per la difesa potrebbe raggiungere 15–20 miliardi di dollari in questo decennio.

Varjo è stata fondata da ex ingegneri di Nokia, Microsoft e Nvidia; tra i suoi clienti figurano Lockheed Martin, Boeing e Aston Martin. Collaborazioni in crescita nella difesa:

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le aziende della difesa collaborano sempre più, invece di fare affidamento solo su cicli interni di sviluppo lenti e costosi. Rilevanza strategica per Rheinmetall:

La Mixed Reality rafforza le ambizioni di Rheinmetall nei sistemi di difesa digitali.

Il CEO Armin Papperger ha dichiarato l’intenzione di espandersi nelle tecnologie navali e nelle startup digitali — Varjo si inserisce perfettamente in questa strategia. Potenziale opportunità di investimento:

Varjo è aperta a investitori strategici (“tutto è possibile”), creando spazio per una partnership più stretta.

Recentemente Varjo ha raccolto 40 milioni di dollari da investitori tra cui Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund e Lifeline Ventures, ottenendo capitale per ulteriori scalate. Azioni Rheinmetall (D1):

Le azioni Rheinmetall sono scese sotto la EMA a 200 giorni per la prima volta in tre anni, suggerendo che i mercati considerano sempre più realistica la prospettiva di pace in Ucraina. Nonostante guidance e risultati solidi, la valutazione della società potrebbe subire pressione in uno “scenario di pace”, mentre il momentum si sposta dai titoli difensivi verso altri settori. Fonte: xStation5

