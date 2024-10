DE40: Il DAX tedesco trattiene il fiato prima della decisione della FOMC💡

Il DAX tedesco è stato sospeso in attesa della FOMC.

Gli analisti di Citi hanno aumentato la raccomandazione per BMW.

Il Ministero delle Finanze tedesco ha confermato i piani di vendita dell'intera partecipazione in Commerzbank. Situazione generale del mercato: I mercati europei saranno tesi oggi in previsione della decisione della FOMC. Il DAX tedesco è attualmente in calo dello 0,1%. Il FTSE 100 britannico sta cedendo lo 0,5%. Allo stesso tempo, il CAC40 francese sta perdendo lo 0,3%. Il DAX rimane al di sopra di un punto di supporto chiave, segnato dal ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. L'attenzione degli investitori sarà quasi interamente focalizzata sulla decisione della FOMC oggi. I dati precedenti sul mercato immobiliare statunitense e sulle scorte di petrolio potrebbero fornire indizi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Si osserva attualmente volatilità nel mercato europeo più ampio. Fonte: xStation Indici azionari tedeschi: L'indice tedesco DE40 staziona sui livelli di ieri.

Si tratta del terzo giorno consecutivo con variazioni di prezzo molto limitate, il che potrebbe preludere a un movimento più significativo a breve.

Per gli investitori al rialzo (rialzisti), la resistenza potrebbe essere rappresentata dal picco di metà luglio a 18.861 punti. Superare questo livello consentirebbe di testare i precedenti massimi.

Gli investitori al ribasso (ribassisti), invece, dopo aver superato il ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, potrebbero mettere alla prova le medie mobili a 100 e 50 giorni.

Attualmente, gli oscillatori indicano un esaurimento della tendenza. L'RSI si sta consolidando nella zona neutrale, con il MACD vicino a un segnale rialzista.

Le notizie provenienti dagli Stati Uniti continueranno a essere significative per il mercato. Notizie: Commerzbank AG (CBK.DE): Le azioni di Commerzbank AG stanno attirando l'attenzione degli investitori dopo che il Ministero delle Finanze tedesco ha confermato l'intenzione di vendere l'intera partecipazione nella banca, nonostante la recente mossa di UniCredit SpA. Il ministero, guidato da Christian Lindner del partito FDP, mira a vendere le azioni al miglior prezzo possibile, anche se ciò significa che UniCredit potrebbe acquisire più azioni. Tuttavia, la decisione di vendere ulteriormente richiede l'approvazione unanime di un comitato composto da rappresentanti di vari organi governativi, incluso l'ufficio del Cancelliere Olaf Scholz. Il governo tedesco si è impegnato in un periodo di lock-up di 90 giorni sulla vendita di ulteriori azioni Commerzbank dopo l'ultima transazione con UniCredit. Attualmente, il governo rimane il maggiore azionista della banca con una quota del 12%. BMW AG (BMW.DE): Le azioni di BMW AG stanno registrando un aumento dopo che gli analisti di Citi hanno migliorato il rating della società da "Vendere" a "Neutrale", fissando un prezzo obiettivo di 74 euro. Harald Hendrikse, analista di Citi, ha giustificato il cambio di posizione affermando che le aspettative attuali per BMW sono molto basse e la valutazione attuale delle azioni è troppo bassa per giustificare il mantenimento di una raccomandazione di vendita.   Fonte: Bloomberg Financial LP

