DE40: Il mercato europeo è alla ricerca di direzioni

Le borse dell’Europa occidentale hanno aperto la sessione odierna in rialzo, seguendo il sentiment positivo di Wall Street. Gli investitori stanno reagendo a dati più deboli sul mercato del lavoro statunitense, che hanno aumentato le aspettative di imminenti tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Tuttavia, nelle ore successive l’umore è cambiato: gli indici hanno registrato cali. Questo è particolarmente evidente in Germania, dove, dopo un rimbalzo iniziale, l’indice DE40 ha invertito la rotta, segnalando una maggiore cautela tra gli investitori. Attualmente rimane intorno ai livelli di apertura.

Il governo francese guidato dal primo ministro François Bayrou ha perso ieri un voto di fiducia, portando alla sua caduta e approfondendo la crisi politica in Francia. In risposta, il presidente Emmanuel Macron ha nominato Sébastien Lecornu, ex ministro della Difesa e fedele alleato, nuovo primo ministro, incaricato di tentare di portare avanti le riforme pro-business nonostante l’impasse politica.

Fonte: Bloomberg Finance LP

L’indice è sostenuto principalmente dalle aziende del settore IT, senza dubbio favorite dal sentiment positivo verso il comparto proveniente dall’altra parte dell’oceano. I beni di consumo registrano i maggiori cali, a causa delle preoccupazioni sulle condizioni dei consumatori di fronte a dati in deterioramento.

DE40 (D1)

Il prezzo sull’indice tedesco si trova in un punto molto importante dal punto di vista tecnico. Il prezzo si mantiene sotto la trend line rialzista. In caso di rottura della zona di resistenza intorno a 23.580 punti, è difficile determinare fino a dove possano fermarsi i cali. Se i compratori vogliono riconquistare l’iniziativa, il loro compito diventa sempre più difficile, dato che la trend line intersecherà presto la zona di resistenza e la media EMA50.

Company News: