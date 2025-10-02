DE40: L'Europa in crescita

La sessione odierna in Europa si sta svolgendo in uno spirito eccezionalmente positivo. Gli investitori, su praticamente tutte le principali borse, vedono i listini in verde e gli indici registrano guadagni netti. Gli aumenti più consistenti si osservano sul DAX e sull’AEX, con rialzi superiori allo 0,6%. Il FTSE 100 e l’ATX20 registrano invece performance più deboli, con cali intorno allo 0,15%. Gli acquirenti non sono scoraggiati né dalle tensioni geopolitiche né dal prolungato “government shutdown” negli Stati Uniti. Al contrario, alcuni investitori interpretano i problemi fiscali negli USA come un fattore che aumenta la pressione sulla Federal Reserve per accelerare i tagli dei tassi di interesse. Ciò alimenta ulteriormente l’appetito per il rischio in Europa e in Asia. Fonte: Bloomberg Finance Lp

L’indice tedesco sta registrando oggi guadagni insoliti. I settori industriale e IT sono quelli in maggiore crescita, mentre le aziende dei servizi pubblici mostrano lievi cali. Dati macroeconomici Nel contesto della sessione odierna, i dati macroeconomici giocano un ruolo importante. A causa del government shutdown negli USA, il rapporto sulle nuove richieste di sussidio di disoccupazione e i dati sugli ordini di beni durevoli non saranno pubblicati. Le pubblicazioni di dati provenienti dall’Europa procedono senza interruzioni. I dati Eurostat hanno mostrato un aumento del tasso di disoccupazione nell’Eurozona dal 6,2% al 6,3%.

Alle 13:00, il mercato attende anche il rapporto Challenger sulle riduzioni pianificate del personale e sull’occupazione negli USA, che potrebbe rappresentare un fattore di ulteriore volatilità nei mercati. DE40 (D1) Fonte: xStation5

Il grafico mostra che i compratori hanno superato con forza la zona di resistenza al FIBO 23,6 e attualmente si trovano fermi all’ultima zona di supporto che separa il prezzo dal massimo storico (ATH). Una rottura della resistenza intorno a 24.530 potrebbe portare a testare la zona vicina all’ATH, mentre un rimbalzo sulla resistenza molto probabilmente segnalerà un ritorno alla fase di consolidamento tra 24.500 e 23.500. Notizie sulle società: Siemens (SIE.DE) — Il gigante tedesco guadagna oltre il 2% dopo l’annuncio dello “spin-off” della sua controllata (Siemens Healthineers).

Rational (RAA.DE) — La società sale del 3% dopo aver ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento, con un nuovo prezzo obiettivo di 1.035 euro.

Novo Nordisk (NOVOB.DK) — Il colosso farmaceutico danese guadagna oltre il 2% dopo che una banca d’investimento ha alzato la raccomandazione sulle azioni della società.

