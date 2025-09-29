DE40: L'Europa mantiene una crescita cauta

La sessione odierna dei mercati azionari in Europa si sta svolgendo con un tono moderatamente positivo – la maggior parte degli indici principali registra guadagni, e gli investitori beneficiano di un miglioramento del sentiment nei mercati globali. Il DAX tedesco segue questo trend, mostrando incrementi e allineandosi alla direzione generale delle borse europee. Fonte: Bloomberg Finance LP Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Gli indici tedeschi sono principalmente spinti al rialzo da società nei settori medico, minerario, energie rinnovabili e IT. Al contrario, banche e retailer esercitano pressione sulle quotazioni: questi segmenti restano in ritiro a causa delle preoccupazioni per il calo dei consumi e dei potenziali problemi normativi nel settore finanziario. Dati Macroeconomici: Vendite al dettaglio in Spagna: Effettivo: 4,5% YoY

Precedente: 4,7% YoY Indice dei prezzi al consumo (CPI) in Spagna: Effettivo: -0,4% MoM

Previsione: -0,2% MoM

Precedente: 0,0% MoM In Spagna, il dato sull’inflazione di oggi ha attirato l’attenzione: si è rivelato negativo e peggiore delle previsioni, aumentando le preoccupazioni sulla situazione dell’economia locale e sul rischio di una deflazione più profonda. D’altro canto, le vendite al dettaglio hanno mostrato un risultato positivo, segnalando un miglioramento della domanda dei consumatori, compensando parzialmente il quadro inflazionistico pessimista. Sentiment Economico nell’Eurozona (Settembre): Sentiment Economico: 95,5 (Previsto: 95,2 | Precedente: 95,2)

Sentiment dei Consumatori: -14,9 (Previsto: -14,9 | Precedente: -15,5)

Sentiment Industriale: -10,3 (Previsto: -10,9 | Precedente: -10,3)

Sentiment dei Servizi: 3,6 (Previsto: 3,7 | Precedente: 3,6) I dati dell’eurozona hanno un tono moderatamente positivo. In molti segmenti dell’economia, i risultati si sono rivelati migliori delle attese, supportando l’immagine di una stabilizzazione economica. Tuttavia, è importante ricordare che il trend rimane negativo. Particolare preoccupazione riguarda il settore industriale e i consumatori: gli indicatori sono sotto le previsioni, suggerendo che la pressione al rallentamento dell’attività in queste aree resta evidente. Il proseguo della sessione potrebbe essere influenzato anche dalle dichiarazioni dei rappresentanti di FOMC e BCE, che verranno attentamente analizzate per ottenere indicazioni sulla direzione della politica monetaria. DE40 (D1) Fonte: xStation5 Dopo aver rimbalzato su un forte supporto al livello FIBO 38,2, dove passa anche la EMA100, il prezzo si sta dirigendo verso il limite superiore della consolidazione intorno ai 24.000 punti, dove si trova anche il livello FIBO 23,6.

La rottura di questo livello potrebbe segnalare ulteriori rialzi. Tuttavia, un ritorno verso i livelli intorno ai 23.650 punti e la rottura della EMA100 potrebbe preludere a un tentativo di testare il limite inferiore che si trova a 23.300 punti, dove è presente anche il FIBO 50.

Company News: Lufthansa (LHA.DE) – La compagnia aerea ha annunciato il licenziamento di 4.000 dipendenti per proteggere i margini. Il prezzo delle azioni sale di circa l’1,6%. Kloeckner (KCO.DE) – Il produttore di acciaio ha annunciato che venderà i propri stabilimenti negli USA. Il titolo guadagna oltre 3,5%. Altro giorno di crescita per le aziende della difesa – Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) e Hensoldt (HAD.DE) registrano rialzi superiori all’1% in un contesto di aumento degli ordini e tensioni geopolitiche. NIBE Industrier (NIBEB.SE) – La società nel settore delle energie rinnovabili ha ricevuto una serie di raccomandazioni positive dalle banche d’investimento. Il prezzo del titolo aumenta del 6%. UCB (UCB.BE) – La società belga di biotecnologie sale di oltre il 15% dopo aver annunciato risultati molto promettenti riguardanti la loro nuova terapia.

