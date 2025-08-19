DE40: L'industria della difesa sotto pressione, il mercato attende la FED

La sessione europea apre con attese sui risultati degli incontri per la pace e sulla pubblicazione dei verbali della FED. La reazione del mercato è moderata. Indici principali: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile DE40: -0,17%

FRA40: +0,36%

UK100: -0,14%

EU50: +0,13% Non sono presenti risultati aziendali significativi né dati macroeconomici rilevanti in Europa, quindi gli investitori attendono il prossimo impulso, principalmente dalla FED. Questo mercoledì saranno pubblicati i cosiddetti FOMC Minutes, che riportano le discussioni dell’ultima riunione. I verbali potrebbero mostrare, in misura maggiore rispetto al comunicato ufficiale, le opinioni degli altri membri oltre a Jerome Powell sulle prospettive dei tassi di interesse. Dal punto di vista della FED, l’evento più importante sarà comunque il simposio economico di Jackson Hole di venerdì, con i discorsi di Powell e di altri membri della banca centrale. I leader di alcuni Paesi europei e della NATO si sono incontrati ieri con Donald Trump per proseguire le negoziazioni di pace. Gli Stati Uniti dichiarano la loro disponibilità a fornire garanzie al termine della guerra, mentre i leader UE/NATO spingono per ulteriori sanzioni. Attualmente, l’economia e il mercato europeo sono sotto pressione a causa dei dazi statunitensi, della concorrenza cinese, delle minacce dalla Russia e dei problemi interni, tra cui la bassa crescita e l’indebitamento. Considerando le valutazioni attuali, gli investitori sembrano ritenere che la comunità europea riuscirà a superare la maggior parte di queste criticità, ma resta aperta la domanda se queste speranze saranno confermate dai fatti. DE40 (D1) L’indice tedesco si trova attualmente nel mezzo di un canale di consolidamento all’interno di un trend rialzista. Il mercato ha difeso la trendline sulla media EMA100, che rappresenta un supporto solido in caso di ribassi. La prossima resistenza da superare è il massimo storico dello scorso mese a 24757 punti. Notizie aziendali: Settore difesa: La speranza di una fine della guerra sta penalizzando i titoli delle aziende della difesa. La possibile riduzione dei conflitti e della domanda di armi e munizioni impatta negativamente sui colossi europei: Rheinmetall (RHM.DE) - oltre -3% Dassault (AM.FR) - oltre -2% BAE (BA.UK) - circa -2%

Stratec (SBS.DE): La società medico-diagnostica ha pubblicato il bilancio del primo semestre 2025 , accolto molto positivamente dal mercato. Le vendite sono in aumento e il margine stabile, con un’apertura gap-up; attualmente il titolo segna un rialzo superiore al 3%.

Merck KGaA (MKR.DE): Un’altra banca d’investimento ha declassato il rating sul titolo della società biotech. Il mercato reagisce con un calo di circa l’1%.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.