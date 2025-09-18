DE40: L'ottimismo torna sui mercati europei dopo la decisione della FED

Ottimismo in Europa dopo la decisione della FED La decisione di ieri della FED ha portato ottimismo nella sessione odierna in Europa. I principali indici, tra cui DAX ed Euro Stoxx 50, segnano rialzi di poco superiori all’1%. A guidare il mercato sono i settori tecnologico e dell’abbigliamento, beneficiando di previsioni migliorate, solidi risultati dei giorni precedenti e aspettative di un miglior sentiment dei consumatori grazie ai tassi di interesse più bassi negli Stati Uniti. I contratti DE40, FRA40 e AUT20 registrano aumenti superiori all’1%. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Un ulteriore fattore di stabilizzazione è stato l’accordo tra la lobby bancaria italiana e il governo per congelare le attività fiscali differite fino al 2026, accolto positivamente come segnale di prevedibilità normativa. Al contempo, alcuni investitori rimangono cauti, poiché sul mercato delle opzioni si stanno formando posizioni difensive nel settore bancario, suggerendo che persiste la diffidenza verso eventuali futuri oneri fiscali. I contratti sugli indici italiani segnano rialzi superiori allo 0,4%. Dati macroeconomici La riunione della FED si è conclusa con un taglio dei tassi di 25 punti base, in linea con le aspettative di mercato. La decisione segnala che la FED valuta la solidità del mercato del lavoro e la stabilità dei mercati, ma indica anche che l’economia statunitense è ancora forte e non necessita di ulteriori riduzioni dei tassi per sostenere la crescita. In Europa, anche la Banca Centrale di Norvegia ha deciso un taglio di 25 punti base, accolto positivamente dal mercato. La corona norvegese si sta rafforzando alla luce di questo "taglio restrittivo". Oggi anche la Banca d’Inghilterra ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Il mercato sembra suggerire che la BoE sovrastimi la forza dell’economia britannica o non creda nel percorso dichiarato dei tassi della banca. La sterlina, nonostante il mantenimento dei tassi, perde terreno rispetto alla maggior parte delle principali valute. DE40 (intervallo D1) Fonte: xStation Il grafico mostra un tentativo di negare il pattern a testa e spalle, dove il mercato ha cercato di rimbalzare dopo aver rotto il neckline, ma gli aumenti attuali sembrano un classico retest dall’alto verso il basso. Il setup FIBO e i precedenti livelli di supporto, ora diventati resistenza, rafforzano lo scenario di ulteriori ribassi. Una rottura riuscita e il mantenimento al di sopra del neckline potrebbero significare la negazione del pattern. Notizie sulle aziende: Pets at Home Group (PETS.UK) – La valutazione è crollata di diversi punti percentuali dopo le dimissioni del CEO della società. L’azienda ha anche avvertito dei rischi per i ricavi alla luce del deterioramento del sentiment dei consumatori.

Accordo tra la lobby bancaria italiana e il governo per congelare le attività fiscali differite fino al 2026. Unicredit (UCG.IT) scende di circa l’1%.

Continental (CON.DE) – Il produttore di pneumatici perde oltre il 20% della sua valutazione, a causa dello spin-off di “Aumovio”, che si concentrerà sulla produzione di sistemi frenanti e software per l’automotive.

Zalando (ZAL.DE) – La società di abbigliamento sale di quasi il 5% dopo la rivelazione dell’acquisto di una grande quota da parte di uno degli investitori.

