DE40: L'Europa scende leggermente tra le tensioni del G7

Il sentiment in Europa è cupo, mentre gli investitori valutano le scarse prospettive di un cessate il fuoco in Medio Oriente e le crescenti tensioni tra i leader del G7. Gli indici sono in calo in tutte le principali piazze del continente (DAX: -0,87%, CAC40: -0,9%, FTSE 100: -0,36%, FTSE MIB: -1,26%). Al vertice del G7, le tensioni sono aumentate dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato il presidente francese Macron per i suoi commenti sui colloqui di cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Iran, definendolo un “cercatore di pubblicità” dopo che Macron aveva suggerito che gli Stati Uniti stessero spingendo per una tregua. La partenza anticipata di Trump e le divergenze di vedute hanno messo in luce le crescenti fratture tra i due leader: Macron promuove la via diplomatica, mentre Trump è sotto pressione per sostenere un’azione militare contro le infrastrutture nucleari iraniane. Questi disaccordi accentuano le tensioni già esistenti su temi come Ucraina e Russia, rivelando crepe sempre più profonde nell’alleanza transatlantica. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le aziende quotate al DAX oggi. Fonte: xStation5 Tra i settori dello Eurostoxx 600, solo l’Energia sfida il trend ribassista.

Fonte: Bloomberg Finance LP DE40 (D1)

I futures sull’indice DAX sono in calo dopo aver raggiunto il massimo storico di 24.499,7. Tuttavia, è importante notare che i ribassisti non sono ancora riusciti a rompere un livello chiave di supporto, che coincide anche con i livelli indicati dai ritracciamenti di Fibonacci. Come mostrato nel grafico, il prezzo ha testato il livello di 23.339,6 due volte senza riuscire a scendere al di sotto. Questa settimana potrebbe portare una significativa volatilità per l’indice, complice la pubblicazione di dati economici rilevanti dagli Stati Uniti. Fonte: xStation5 Company news: DTE.DE: Le azioni Deutsche Telekom sono scese fino al 2,5% dopo che SoftBank ha venduto 21,5 milioni di azioni T-Mobile US con uno sconto del 3%, raccogliendo 4,8 miliardi di dollari. T-Mobile è posseduta al 59% da Deutsche Telekom, che ne è il maggior azionista.

DBK.DE: I procuratori tedeschi hanno chiuso l’indagine per greenwashing sull’ex CEO di DWS (la divisione investimenti di Deutsche Bank), Asoka Woehrmann, citando la mancanza di interesse pubblico visto che non è più attivo nei mercati dei capitali. L’indagine era iniziata dopo le denunce di un whistleblower nel 2021 e aveva portato a perquisizioni presso DWS nel 2022 e 2024. A febbraio DWS ha risolto la questione con un pagamento di 25 milioni di euro. Le azioni Deutsche Bank perdono l’1,55%.

BAYN.DE: Bayer ha presentato domanda di approvazione alla FDA USA per gadoquatrane, un agente di contrasto per risonanza magnetica a basso dosaggio a base di gadolinio, destinato all’uso in adulti e bambini, neonati compresi. La richiesta è supportata dagli studi globali di fase III Quanti. Bayer prevede inoltre ulteriori presentazioni regolatorie in altri Paesi. Il titolo è in calo dell’1,85%.

KER.FR: Luca de Meo, CEO di Renault noto per il rilancio del marchio e mosse di marketing audaci, è stato nominato CEO di Kering, proprietaria di Gucci. Pur essendo nuovo nel settore del lusso, le sue competenze di branding e la passione per lo stile sono viste come punti di forza in un momento di difficoltà per Kering, segnato da una crescita debole di Gucci, turnover dirigenziale e aumento del debito. Nonostante le preoccupazioni degli investitori per la sua scarsa esperienza nella moda, gli analisti apprezzano il suo record di rilancio di Renault. Il suo compito sarà rilanciare l’appeal di Kering e ripristinare la crescita in un mercato del lusso stagnante. Le azioni Kering scendono oggi del 2,7%.

SAF.FR: Safran perde lo 0,2% nonostante i piani di acquisire il ramo d’azienda di actuation e flight-control di Collins Aerospace da RTX per 1,8 miliardi di dollari, inclusi debiti. L’accordo mira a potenziare le capacità di Safran nei sistemi di controllo del volo e nell’elettrificazione per piattaforme di nuova generazione. Il ramo acquisito dovrebbe generare 1,5 miliardi di dollari di ricavi e 130 milioni di EBITDA nel 2024. L’acquisizione, soggetta a approvazioni regolatorie e sindacali, dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024.

NOD.NO: Nordic Semiconductor guadagna l’1,7% dopo aver acquisito la proprietà intellettuale e la tecnologia core di Neuton.AI, leader nel TinyML per dispositivi edge. L’operazione supporta l’obiettivo di Nordic di avanzare nell’edge AI combinando la sua tecnologia wireless ultra-low-power con la piattaforma automatizzata di Neuton.AI, che genera modelli ML ultra-compatti (inferiori a 5 KB). L’acquisizione include il team e gli asset di Neuton.AI, il brand continuerà durante l’integrazione. I termini finanziari non sono stati divulgati; l’approvazione regolatoria è in corso.

