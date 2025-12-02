DE40: Martedì il DAX sale 📈 Bayer sale del 10% grazie al sostegno inaspettato dell'amministrazione statunitense

Il principale indice azionario tedesco ha aperto la sessione di martedì con guadagni cauti, sebbene il rialzo resti limitato a causa della prudenza degli investitori negli Stati Uniti, dove i futures azionari segnano lievi cali. Il calendario macroeconomico di oggi è quasi vuoto, con il dato principale dall’Europa rappresentato dall’inflazione preliminare (CPI) dell’Eurozona per novembre. In Germania, le notizie principali riguardano Bayer, che potrebbe beneficiare del sostegno dell’amministrazione statunitense dopo la proposta di esentare la società da multe multimiliardarie legate al contenzioso sul glifosato. Le azioni di Hypoport sono state aggiornate a “Overweight”, con un target price di 210 EUR da BNPP Exane. Dati sull’inflazione dell’Eurozona (novembre): CPI headline (a/a) : 2,2% (previsto 2,1%; precedente 2,1%)

Core CPI (a/a) : 2,4% (previsto 2,4%; precedente 2,4%)

CPI (m/m): -0,3% (previsto -0,3%; precedente 0,2%) Tasso di disoccupazione Eurozona (ottobre): 6,4% (previsto 6,3%; precedente 6,3%, rivisto a 6,4%) DE40 (D1 interval)

Source: xStation5 Bayer guida i guadagni sul mercato tedesco, mentre anche Siemens e il settore finanziario registrano performance solide, tra cui Deutsche Börse, Deutsche Bank e Commerzbank. Rheinmetall sta tentando un rimbalzo dopo il recente calo.

Fonte: Bloomberg Finance L.P. Bayer beneficerà del supporto di Trump?

Il sostegno dell’amministrazione Trump migliora significativamente la posizione legale di Bayer negli Stati Uniti, aumentando la probabilità di ridurre il rischio di contenzioso legato al glifosato (Roundup). La raccomandazione del Solicitor General indica che Washington tende verso un’interpretazione favorevole alla supervisione federale della EPA, piuttosto che alle regolamentazioni a livello statale. Questo potrebbe rappresentare un punto di svolta nella lunga battaglia legale. Il mercato reagisce immediatamente: il rally delle azioni Bayer suggerisce una riduzione significativa del premio di rischio legale. Un’eventuale decisione della Corte Suprema potrebbe portare a una riduzione delle riserve per contenziosi, attualmente pari a 7,6 miliardi di USD, sbloccando potenzialmente valore per gli azionisti. Un esito favorevole potrebbe migliorare flussi di cassa, rating creditizi e prospettive sui dividendi, riducendo anche le pressioni sulla gestione e sulla comunicazione. Tuttavia, il caso resta politicamente sensibile. Il supporto dell’amministrazione Trump non garantisce una decisione della Corte Suprema. Anche un verdetto positivo non eliminerebbe completamente future cause legali, a meno che la Corte Suprema non fornisca chiarimenti ampi sull’estensione della prevalenza federale. Il rischio reputazionale per Bayer rimane elevato, soprattutto se i gruppi di advocacy per la salute intensificheranno la pressione pubblica. Se la Corte Suprema accettasse di esaminare il caso nel 2025–2026, il mercato potrebbe continuare a prezzare un rischio legale ridotto, supportando ulteriori apprezzamenti delle azioni. Bayer resta comunque in una situazione in cui le dinamiche legali dominano la valutazione più dei fondamentali operativi. Azioni Bayer, BAYN.DE (intervallo D1) Fonte: xStation5 Gli analisti di JP Morgan hanno aggiornato il giudizio su Campari a “Outperform”, con un target price di 7,9 EUR per azione. Il titolo viene scambiato vicino alla sua media mobile a 200 giorni (EMA, linea rossa). Fonte: xStation5 Bilfinger prevede che i margini salgano a circa l’8–9% entro il 2030. Le azioni hanno raggiunto oggi nuovi massimi storici dopo le prospettive ottimistiche dell’azienda, per poi correggere leggermente a causa di presa di profitto.

Fonte: xStation5

