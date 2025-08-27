DE40: Un altro giorno di perdite in Europa. Il dollaro si riprende

Gli indici europei continuano il sell-off di ieri, tra preoccupazioni sulla politica e sul bilancio francese. Il DE40 perde lo 0,4%, l’ITA40 cala dello 0,6%. EU50 e UK100 scendono rispettivamente dello 0,15% e dello 0,25%. Il dollaro recupera parte delle perdite contro l’euro, causate dal licenziamento di Lisa Cook da parte di Donald Trump. EUR/USD scende dello 0,5%. Il mercato è in una fase di attesa dei risultati di NVIDIA. Le borse europee aprono con un’altra giornata di ribassi, principalmente dovuti alla correzione dei guadagni della scorsa settimana dopo un cambiamento di sentiment e problemi interni in Francia. Un voto di sfiducia al governo francese potrebbe ritardare significativamente l’approvazione del bilancio, con conseguenze negative per la seconda economia europea. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il sentiment delle imprese tedesche migliora secondo il rapporto IFO pubblicato all’inizio della settimana, ma questo umore non è condiviso dai consumatori tedeschi. L’indice di fiducia dei consumatori GfK scende sotto le attese: Pubblicato: -23,6 (previsto -21,7, precedente -21,7)

L’Associazione del commercio al dettaglio tedesca chiede supporto al governo tra preoccupazioni per il mercato del lavoro e i consumi. Crollo delle aziende retail britanniche. Il sentiment dei consumatori nel Regno Unito continua a deteriorarsi, con le famiglie che stringono la cinghia di fronte all’aumento delle bollette, all’inflazione e a prospettive sempre più cupe nel mercato del lavoro. Deutsche Bank avverte il settore britannico di ulteriori cali. Associated British Foods perde il 5%, Wickes e Kingfisher subiscono declassamenti dagli investitori. Il rapporto CBI mostra un calo delle vendite superiore alle attese: Pubblicato: -32 (previsto -28, precedente -34) DE40 (D1)

Fonte: Xstation Il prezzo ha rotto la precedente formazione a triangolo ascendente di medio termine, estendendo il confine inferiore della formazione. Un segnale di debolezza del trend è il gap di domanda rispetto alla resistenza fissata dal picco locale. Attualmente, il prezzo si è fermato sulla media mobile EMA50. La prossima zona di supporto sarà una linea di tendenza rialzista meno ripida, supportata anche dalla media mobile EMA100. Se il prezzo dovesse rompere anche questo limite, potrebbe segnalare un’inversione di trend di medio o persino lungo termine, e il prezzo potrebbe quindi muoversi verso l’EMA200 e il minimo di giugno, intorno al livello di 23.000 punti. Notizie aziendali: JD Sports (JD.UK) – Il rivenditore britannico di abbigliamento e scarpe sportive ha registrato un ulteriore drastico calo delle vendite del 3%. Tuttavia, gli investitori restano fiduciosi e il prezzo del titolo sale del 2,5%.

Rio Tinto (RIO.UK) – Il CEO annuncia una ristrutturazione dell’azienda in unità specializzate nell’estrazione di specifiche materie prime: ferro, alluminio, litio e rame. Le azioni della società guadagnano lo 0,5%.

Hochschild Mining (HoC.UK) – L’azienda ha ridotto le previsioni annuali a causa di risultati deludenti dalle miniere brasiliane. Il prezzo del titolo crolla del 16%.

Rheinmetall (RHM.DE) – Lockheed Martin propone una partnership con il gigante tedesco della difesa per la produzione di sistemi missilistici. Rheinmetall produce attualmente principalmente missili antiaerei, e la partnership potenziale, in fase di discussione con Lockheed Martin, mira a estendere la produzione a missili tattici ATACMS e missili aria-terra Hellfire. Lo riporta la rivista WirtschaftsWoche. Il prezzo delle azioni Rheinmetall sale dello 0,2%.

