Decreto Primo Maggio 2026: Bonus Assunzioni e Stop al Caporalato Digitale. Cosa cambia per lavoratori e imprese

Stop al Caporalato Digitale: Nuove regole di trasparenza sugli algoritmi per le piattaforme (rider e gig-economy) e obbligo di identità digitale per l'accesso, al fine di eliminare lo sfruttamento e il sub-affitto degli account.

Maxi-Bonus Assunzioni: Sgravi contributivi fino al 100% (con tetti tra 500€ e 800€ mensili) per chi assume a tempo indeterminato giovani under 35 e donne svantaggiate , con incentivi potenziati per le imprese del Sud Italia .

Punti chiave Maxi-Bonus Assunzioni: Sgravi contributivi fino al 100% (con tetti tra 500€ e 800€ mensili) per chi assume a tempo indeterminato giovani under 35 e donne svantaggiate , con incentivi potenziati per le imprese del Sud Italia .

Stop al Caporalato Digitale: Nuove regole di trasparenza sugli algoritmi per le piattaforme (rider e gig-economy) e obbligo di identità digitale per l'accesso, al fine di eliminare lo sfruttamento e il sub-affitto degli account.

Vincolo del "Salario Giusto": L'accesso ai bonus statali è riservato solo alle aziende che applicano i contratti collettivi nazionali (CCNL) maggiormente rappresentativi, escludendo chi utilizza "contratti pirata" per sottopagare i lavoratori.

Il Governo ha dato il via libera al nuovo Decreto Primo Maggio 2026 (D.L. 30 aprile 2026, n. 62), un pacchetto di misure urgenti che punta a rivoluzionare il mercato del lavoro italiano. Con uno stanziamento di circa 934 milioni di euro, il decreto introduce importanti novità su tre fronti principali: incentivi alle assunzioni, criteri per il salario giusto e una stretta senza precedenti sul caporalato digitale. Ma cosa significa tutto questo nel concreto per i cittadini e per chi fa impresa? Scopriamo i punti chiave. 1. Bonus Assunzioni 2026: chi può ottenere gli sconti sui contributi? Il cuore del decreto è rappresentato dai nuovi incentivi per favorire l'occupazione stabile di giovani e donne. L'obiettivo è chiaro: trasformare i contratti precari in posti di lavoro a tempo indeterminato. Bonus Giovani Under 35: Le aziende che assumono giovani sotto i 35 anni (che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato) godranno di un esonero contributivo del 100% per 24 mesi. Il tetto massimo è di 500 euro al mese , che sale a 650 euro se l'assunzione avviene al Sud o in aree di crisi.

Bonus Donne Svantaggiate: Per l'assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è previsto uno sconto contributivo totale fino a 650 euro mensili (che arriva a 800 euro nelle regioni della ZES Unica del Mezzogiorno).

Bonus Stabilizzazione: Un incentivo specifico per chi trasforma contratti a termine (stipulati a inizio 2026) in contratti a tempo indeterminato entro la fine dell'anno.

Bonus ZES 2.0 per Micro-imprese: Le piccole realtà fino a 10 dipendenti operanti nel Mezzogiorno riceveranno bonus fino a 650 euro per l'assunzione di over 35 disoccupati da lungo periodo (almeno 24 mesi). 2. Contrasto al Caporalato Digitale: tutele per Rider e lavoratori delle Piattaforme Per la prima volta, il legislatore interviene in modo deciso sul cosiddetto "Caporalato Digitale", ovvero lo sfruttamento mediato da algoritmi e piattaforme online. Trasparenza degli Algoritmi: Le piattaforme (come quelle di delivery o servizi) dovranno rendere chiari i criteri con cui assegnano i turni, decidono i compensi e valutano le prestazioni.

Presunzione di Subordinazione: Se il lavoro tramite app presenta elementi di controllo e direzione stretta, il rapporto potrà essere riconosciuto come lavoro subordinato , garantendo ferie, malattia e contributi.

Accesso Sicuro: L'accesso alle piattaforme dovrà avvenire tramite strumenti di identità digitale (SPID o CIE) per evitare il sub-affitto degli account, pratica che spesso nasconde forme di sfruttamento. 3. Salario Giusto e lotta ai "Contratti Pirata" Il decreto introduce il concetto di Salario Giusto. Non si tratta di un salario minimo fissato per legge, ma di un meccanismo selettivo: Niente incentivi ai "furbetti": Le aziende che applicano contratti collettivi non rappresentativi (i cosiddetti contratti pirata) o che pagano i dipendenti al di sotto delle soglie dignitose previste dai contratti leader, non avranno accesso ai bonus pubblici. Cosa cambia concretamente per gli italiani? Per i giovani e le donne: Diventa più "conveniente" per un'azienda assumervi stabilmente. Se siete in cerca di occupazione o avete un contratto in scadenza, queste misure aumentano le vostre probabilità di ottenere un "posto fisso".

Per i Rider e i Gig-workers: Più tutele legali e meno opacità. La vostra attività non sarà più governata da un algoritmo "segreto", ma dovrà rispettare standard di trasparenza e dignità.

Per le imprese del Sud: Forti sconti fiscali per chi decide di investire e far crescere il proprio organico nel Mezzogiorno.

Per i lavoratori dipendenti: Possibilità di destinare le quote del TFR maturate nel primo semestre 2026 alla previdenza complementare, un'opportunità per rafforzare la propria pensione futura.

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