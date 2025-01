Delta Air Lines supera le aspettative del quarto trimestre e prevede una forte crescita per il 2025 guidata dalla domanda di viaggi premium

Delta Air Lines Inc. (DAL) ha pubblicato oggi il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024 prima dell'apertura del mercato, con le azioni in rialzo del 6% nel pre-market grazie a risultati superiori alle aspettative degli analisti, trainati da una forte domanda di viaggi internazionali e aziendali. La performance del titolo riflette la fiducia degli investitori nelle prospettive di crescita della compagnia, in particolare nei segmenti di viaggio premium. La sorpresa sugli utili implicita è stata positiva, con l'EPS che ha superato le stime del 5,1%. Delta ha registrato solidi risultati per il quarto trimestre, con una forza significativa nei segmenti dei viaggi internazionali e aziendali, mentre la strategia sui prodotti premium continua a mostrare slancio. La compagnia ha beneficiato di un aumento delle vendite di viaggi aziendali e di una crescita significativa delle entrate derivanti dalla partnership con carte di credito. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati Delta Q4 2024: Ricavi: 14,44 miliardi di dollari vs 14,16 miliardi previsti (+5,7% su base annua)

14,44 miliardi di dollari vs 14,16 miliardi previsti (+5,7% su base annua) EPS rettificato: 1,85 dollari vs 1,76 previsti (1,28 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente)

1,85 dollari vs 1,76 previsti (1,28 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente) Ricavi passeggeri: 12,82 miliardi di dollari (+5,3% su base annua)

12,82 miliardi di dollari (+5,3% su base annua) Ricavi cargo: 249 milioni di dollari (+32% su base annua)

249 milioni di dollari (+32% su base annua) Utile netto rettificato: 1,20 miliardi di dollari (+46% su base annua)

1,20 miliardi di dollari (+46% su base annua) Load factor: 84% (stabile su base annua) Utili rispetto alle stime. Fonte: Bloomberg Performance dei segmenti: Vendite di viaggi aziendali: +10% su base annua (guidate da tecnologia e servizi finanziari)

+10% su base annua (guidate da tecnologia e servizi finanziari) Ricavi da viaggi internazionali: +6% su base annua

+6% su base annua Ricavi da cabine premium: Crescita superiore di 6 punti percentuali rispetto alla cabina principale

Crescita superiore di 6 punti percentuali rispetto alla cabina principale Entrate dalla partnership con American Express: 2 miliardi di dollari (+14% su base annua)

2 miliardi di dollari (+14% su base annua) Miglia disponibili per posto: 72,04 miliardi (+5,2% su base annua) Previsioni aggiornate per il Q1 e l'intero anno 2025: Crescita dei ricavi Q1: Prevista tra il 7% e il 9% su base annua

Prevista tra il 7% e il 9% su base annua Guida sull’EPS Q1: Tra 0,70 e 1,00 dollari

Tra 0,70 e 1,00 dollari Margine operativo Q1: Previsto tra il 6% e l'8%

Previsto tra il 6% e l'8% EPS per l’intero anno 2025: Previsto sopra i 7,35 dollari

Previsto sopra i 7,35 dollari Flusso di cassa libero: Stimato oltre i 4 miliardi di dollari per il 2025

Stimato oltre i 4 miliardi di dollari per il 2025 Condivisione degli utili con i dipendenti: 1,4 miliardi di dollari saranno distribuiti a febbraio La compagnia aerea, la prima tra i principali vettori statunitensi a riportare gli utili in questa stagione, entra nel 2025 con condizioni di mercato favorevoli. Il CEO Ed Bastian ha osservato che l'equilibrio tra domanda e offerta è "il migliore che io ricordi". La strategia aziendale focalizzata sui prodotti premium sembra ben posizionata, con circa l'85% dei nuovi posti previsti per il 2025 che saranno offerte premium, mirate in particolare ai viaggiatori millennial, che mostrano un aumento della spesa per i viaggi aerei. Nonostante i normali aggiustamenti stagionali delle tariffe di inizio anno, i prezzi dei biglietti nazionali rimangono circa il 12% più alti rispetto all'anno precedente, secondo Hopper Inc., suggerendo una forza dei prezzi che dovrebbe continuare almeno fino alla metà del 2025. Il titolo di Delta ha dimostrato una performance straordinaria nell'ultimo anno, con un rialzo del 46% rispetto al 24% dell’S&P 500. Questo sovra-performance riflette la fiducia degli investitori nella strategia premium della compagnia e nella sua capacità di capitalizzare le tendenze della forte domanda di viaggi. Il prezzo delle azioni nel trading pre-mercato si sta avvicinando al massimo di novembre di 65,87 dollari, un livello chiave che coincide anche con un punto di gap-up a dicembre, quando il prezzo è aumentato del 2% in apertura. L'RSI indica una divergenza rialzista, mentre il MACD è sull'orlo di un crossover rialzista, suggerendo un potenziale slancio al rialzo se la resistenza viene superata. Fonte: xStation

