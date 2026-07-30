Disoccupazione e Pil in Aumento in Italia

L'ISTAT ha rilasciato i dati preliminari relativi al secondo trimestre del 2026, offrendo una fotografia dell'Italia che presenta luci e ombre. Sebbene la crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL) confermi una resilienza di fondo del sistema Paese, l'analisi del mercato del lavoro rivela tensioni strutturali che non possono essere ignorate. PIL: La tenuta del Terziario Nel secondo trimestre 2026, il PIL italiano ha registrato una crescita congiunturale dello 0,2% e un progresso tendenziale dell’1,0%. Il dato segna un'accelerazione rispetto allo 0,8% del trimestre precedente, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. L'analisi settoriale evidenzia una profonda divergenza: Servizi: Il comparto terziario si conferma il vero motore dell'economia, sostenendo la crescita attraverso una domanda interna robusta. Industria e Agricoltura: Entrambi i settori registrano una flessione del valore aggiunto, segnalando difficoltà competitive e un rallentamento della capacità produttiva reale. Domanda: L'apporto della domanda interna ha compensato il contributo negativo della componente estera netta, confermando che, al momento, è il consumo domestico a trainare il ciclo economico. Disoccupazione in Aumento Il dato più complesso arriva però dal mercato del lavoro. A giugno 2026, a fronte di un numero di occupati sostanzialmente stabile (24 milioni 310mila), si registra un segnale di tensione sul fronte della disoccupazione: Il tasso sale al 5,7% (+0,4 punti percentuali), con una crescita delle persone in cerca di lavoro (+7,2%). Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) balza al 18,4%, registrando un incremento preoccupante di 1,5 punti su base mensile. Il tasso di inattività cala al 33,2%, suggerendo che parte della crescita della disoccupazione sia dovuta a persone precedentemente inattive che sono tornate a cercare attivamente un impiego. Commento dell'Analista I dati di oggi confermano da un lato il massimo raggiunto dal mercato del lavoro, ossia il raggiungimento del minimo del tasso di disoccupazione a ridosso del 5%. Quando la disoccupazione tocca i minimi, l'attesa é per un suo rialzo a lungo termine, fa parte della ciclicitá delle grandezze macro. Il dato é quindi fisiologicamente al rialzo, stranamente accompagnato da un rialzo del Pil che risulta anomalo se messo in relazione a ció che sta succedendo sul mercato del lavoro. Domani l'uscita dell'inflazione, prevista in leggero ribasso, potrebbe confermare un rallentamento iniziale per il Q3 2026 in relazione alla Curva di Phillips, ossia quella relazione che lega una diminuzione dell'inflazione ad un aumento della disoccupazione consguenti ad un rallentamento economico.

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