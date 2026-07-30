PIL USA inferiore alle stime. EURUSD fatica a trovare una direzione

Stati Uniti – dati sul PIL e PCE: PIL USA QoQ (stima preliminare) : dato effettivo +1,5% (previsione +2,0% , precedente +2,1% )

: dato effettivo (previsione , precedente ) Indice Core PCE su base annua : dato effettivo +3,3% (previsione +3,3% , precedente +3,4% )

: dato effettivo (previsione , precedente ) Indice Core PCE mensile : dato effettivo +0,1% (previsione +0,2% , precedente +0,3% )

: dato effettivo (previsione , precedente ) Consumi personali reali mensili: dato effettivo +0,3% (previsione +0,4%, precedente +0,3%, rivisto a +0,4%) Nel secondo trimestre del 2026, l'economia statunitense è cresciuta a un ritmo inferiore alle attese, registrando un'espansione dell'1,5% su base annualizzata, mentre il conflitto con l'Iran ha pesato sulla fiducia nella principale economia mondiale. Secondo il rapporto del BEA (Bureau of Economic Analysis), il rallentamento è stato determinato principalmente dal calo delle esportazioni e della spesa pubblica, oltre che da un indebolimento degli investimenti aziendali. Anche i consumi personali sono risultati inferiori alle aspettative, con le famiglie statunitensi che continuano a risentire della pressione esercitata dagli elevati prezzi dei carburanti. I dati sul Core PCE, l'indicatore d'inflazione preferito dalla Federal Reserve, hanno sostanzialmente rispettato le attese su base annua, ma il dato mensile è risultato leggermente inferiore alle previsioni, indicando pressioni inflazionistiche di breve periodo più contenute. I consumi privati continuano a rappresentare il principale motore della crescita del PIL statunitense.

Fonte: Macrobond, Team di ricerca di XTB Analisi tecnica: EUR/USD (M30) Dopo una fase iniziale di stabilità, la coppia valutaria più scambiata al mondo ha ripreso a muoversi al di sopra della media mobile esponenziale a 10 periodi (EMA10, gialla), beneficiando dell'ondata rialzista successiva alla riunione della Fed. Attualmente EUR/USD sta testando per la prima volta in due settimane l'importante livello di resistenza situato in area 1,1480. Tuttavia, i compratori potrebbero incontrare difficoltà nel spingere la coppia verso la soglia psicologica di 1,1500, poiché l'RSI di breve periodo si mantiene vicino alla zona di ipercomprato. La capacità di mantenere i prezzi al di sopra di 1,1450, livello che coincide sia con la media mobile esponenziale a 30 periodi (EMA30, viola chiaro) sia con il ritracciamento di Fibonacci del 23,6%, sarà fondamentale per preservare i guadagni ottenuti dopo la riunione del FOMC. Fonte: xStation5

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