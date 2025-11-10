Grafico del giorno - USDCAD (10.11.2025)

La coppia USD/CAD sta attirando oggi l’attenzione dei mercati, mostrando una volatilità significativa. Attualmente, la coppia viene scambiata intorno a 1,4013, riflettendo il rafforzamento del dollaro canadese rispetto al dollaro statunitense negli ultimi giorni. Le fluttuazioni di questa coppia rispecchiano il sentiment attuale delle economie di entrambi i Paesi, così come gli sviluppi nei mercati globali. La dinamica del tasso di cambio è il risultato di una combinazione complessa di fattori macroeconomici, decisioni delle banche centrali, variazioni dei prezzi delle materie prime e sviluppi politici. Osservare questi movimenti aiuta a comprendere meglio la relazione economica tra Canada e Stati Uniti e la possibile direzione della coppia valutaria. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando l’USDCAD oggi? Dati sul mercato del lavoro canadese

I solidi dati sul mercato del lavoro canadese supportano chiaramente il dollaro canadese. In ottobre, l’occupazione è aumentata di 66,6 mila posti di lavoro, superando di gran lunga le aspettative di un calo di 2,5 mila. Allo stesso tempo, il tasso di disoccupazione è sceso al 6,9% dal 7,1% di settembre, mentre i salari medi orari sono aumentati del 4% su base annua. Questo dimostra che il mercato del lavoro canadese rimane resiliente nonostante alcune interruzioni causate dagli scioperi, esercitando ulteriore pressione al rialzo sul dollaro canadese. Politica monetaria della Bank of Canada

I solidi dati sul lavoro rafforzano le aspettative che la Bank of Canada manterrà i tassi d’interesse al livello attuale del 2,25% dopo il recente taglio di 25 punti base. Il mercato prevede sempre più che il ciclo di allentamento monetario sia vicino alla fine, il che sostiene la stabilità e rafforza ulteriormente il dollaro canadese rispetto al dollaro statunitense. Ruolo dei prezzi del petrolio e sentiment globale

Ulteriore supporto per il dollaro canadese proviene dall’aumento dei prezzi del petrolio, dato che il Canada è un grande esportatore di petrolio verso gli Stati Uniti. Il prezzo del WTI ha superato i 60 dollari al barile, aumentando l’attrattiva del CAD come valuta legata alle materie prime. Allo stesso tempo, il miglioramento del sentiment nei mercati globali, in parte guidato da dati macroeconomici più forti di Cina e Stati Uniti, sta aumentando l’appetito per il rischio, favorendo anche le valute legate alle materie prime. Situazione negli Stati Uniti e impatto sul USD

Il calo del sentiment dei consumatori negli Stati Uniti, riflesso in un indice più basso dell’Università del Michigan, pesa ulteriormente sul dollaro USA. Le aspettative per la fine dello shutdown del governo e l’ottimismo riguardo le prime fasi degli accordi del Senato stanno sostenendo il declino dell’USD rispetto al CAD. Sintesi e prospettive

La combinazione di solidi dati sul lavoro canadese, prezzi del petrolio in rialzo e miglioramento del sentiment globale sta spingendo il dollaro canadese più in alto rispetto al dollaro USA, con la coppia USD/CAD attualmente scambiata intorno a 1,4013.



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.