Disoccupazione Usa e Inflazione Europa

Una settimana importante dal punto di vista dei dati macro dove uscirá l'inflazione europea, dato preliminare per il mese di giugno, poi la disoccupazione in Usa prevista ancora stabile al 4,3%. Mercati al test delle chiusure negative viste venerdí.

Mercati al test delle chiusure negative

Mercati azionari pronti al test di una dinamica ribassista di breve confermata di fatto dalle chiusure negative che abbiamo visto nella giornata di venerdi. Nikkei si appresta a chiudere il cash a -0,6%, un ribasso non incisivo ma tanto basta per rompere al ribasso i minimi della scorsa settimana, un primo segnale di debolezza, ora tocca all'Europa e agli Usa che dovranno dimostrare di saper reggere una dinamica di indebolimento accompagnata da un leggero aumento della volatilitá, il Vix infatti é tornato a salire leggermente. Attenzione al Ftse Mib che presenta la dinamica ribassista di breve piú marcata con una chiusura settimanale a ridosso dei minimi della settimana precedente, l'indice piú forte in Europa dal punto di vista tecnico ha mostrato paradossalmente il segnale tecnico ribassista piú chiaro. Questi test saranno cruciali per la chiusura mensile e per l'andamento del mese di luglio, mese dove si vedrá l'uscita delle trimestrali Usa e delle banche centrali richiamate a decidere sui tassi mentre l'inflazione tenta di scendere.

Inflazione in Europa prevista in calo

Questi giorni vedranno l'uscita delle singole inflazioni in Europa e infine il dato aggregato previsto in calo. Per il momento il dato preliminare vede un'inflazione europea in calo dal 3,2% al 3%, un calo sensibile ma indicativo della situazione generale dove abbiamo assistito ad un fortissimo calo dei prezzi del petrolio, un calo che, se protratto nel tempo, potrebbe spingere l'inflazione verso il target del 2% in poco tempo vanificando il rialzo dei tassi della scorsa riunione. Sará importante osservare anche l'andamento dei rendimenti dei titoli di Stato che ultimamente vedono una forte correlazione con l'andamento del prezzo del petrolio, quest'ultimo in calo netto con un Wti a ridosso dei 70 dollari, livelli molto lontani dai massimi visti qualche mese fa a ridosso dei 120 dollari.

Disoccupazione Usa, il grande interrogativo

Dato che uscirá giovedi e non venerdí per via della festa dell'indipendenza in Usa, il dato piú discusso insieme all'inflazione in Usa per via della sua fase statica del tutto anomala. Dal 1948 non abbiamo mai visto un tasso di disoccupazione cosí lento nel salire, eppure continua a rimanere su livelli molto bassi seppur in presenza di dati assolutamente favorevoli ad un rialzo della disoccupazione stessa. Vedremo effettivamente se le nuove task force della Fed riusciranno a sciogliere i dubbi grazie alla revisione delle fonti dei dati, cosí come per la task force che riguarda il metodo di rilevazione dei dati dell'inflazione. Per il momento la disoccupazione Usa é prevista al 4,3%, dato stabile, non sono da escludersi sorprese sia in positivo che in negativo per il dato in questione, anche se il trend di lungo termine prevede teoricamente un suo rialzo.