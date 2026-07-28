US OPEN: Vendite più marcate e rimbalzo del settore SaaS

Per il momento, il mercato rimane intrappolato in una rete di segnali di prezzo contrastanti, rischi e incertezze. Il conflitto in Medio Oriente si trova attualmente in una fase di de-escalation, le società tecnologiche mantengono alta l'attenzione degli investitori in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali e molti operatori si chiedono quanto il nuovo presidente della Fed seguirà gli schemi consolidati nel tempo, nonostante abbia dichiarato apertamente di voler prendere le distanze da essi. All'apertura di Wall Street, i futures sull'US500 registrano un calo di circa lo 0,3%. L'US100 sta mostrando una performance peggiore, in ribasso di circa l'1,5%. L'US30 si comporta invece meglio, con un rialzo di circa lo 0,5%. All'interno dell'indice tecnologico NASDAQ100, le società SaaS (Software as a Service) si distinguono per i forti rialzi, guidate da Shopify e Workday. I titoli dei semiconduttori e delle memorie continuano invece a rimanere sotto pressione. Notizie societarie Applied Digital (APLD.US): il fornitore di infrastrutture digitali, principalmente focalizzato sul settore delle criptovalute, ha pubblicato risultati nettamente superiori alle attese del mercato. L'azienda è passata da una perdita per azione ( EPS ) prevista di 0,04 dollari a un utile di 0,19 dollari per azione . I ricavi hanno raggiunto 258 milioni di dollari , oltre il doppio rispetto al consenso degli analisti. Il titolo sale di oltre il 5% .

il fornitore di infrastrutture digitali, principalmente focalizzato sul settore delle criptovalute, ha pubblicato risultati nettamente superiori alle attese del mercato. L'azienda è passata da una perdita per azione ( ) prevista di a un utile di . I ricavi hanno raggiunto , oltre il doppio rispetto al consenso degli analisti. Il titolo sale di oltre il . Amkor Technology (AMKR.US): il produttore di semiconduttori perde oltre il 10% dopo la conference call sui risultati trimestrali e una previsione sulle vendite inferiore alle aspettative del mercato.

il produttore di semiconduttori perde oltre il dopo la conference call sui risultati trimestrali e una previsione sulle vendite inferiore alle aspettative del mercato. Carrier Global (CARR.US): il fornitore di soluzioni per sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) cede oltre il 4% dopo risultati del secondo trimestre 2026 deludenti.

il fornitore di soluzioni per sistemi HVAC (riscaldamento, ventilazione e climatizzazione) cede oltre il dopo risultati del secondo trimestre 2026 deludenti. Coca-Cola (KO.US): il gruppo alimentare e delle bevande ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. L'azienda ha registrato un EPS superiore alle attese ( 0,97 dollari contro 0,93 dollari stimati ) e il management ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita organica per l'intero anno al 5% . Il titolo guadagna circa il 3% .

il gruppo alimentare e delle bevande ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2026. L'azienda ha registrato un ( ) e il management ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita organica per l'intero anno al . Il titolo guadagna circa il . S&P Global (SPGI.US): la società specializzata in analisi, rating e consulenza perde oltre il 5% dopo risultati del secondo trimestre 2026 che hanno deluso chiaramente gli investitori sul fronte della redditività (EPS di 4,83 dollari contro 5,02 dollari attesi). Analisi tecnica dell'US100 (D1) Il mercato ha rotto al ribasso il supporto rappresentato dalla media mobile EMA100, avvicinandosi all'estensione di Fibonacci del 161,8% relativa al movimento rialzista di maggio. L'RSI (14) ha raggiunto il livello più basso da marzo 2025, scendendo sotto quota 35. Fonte: xStation5 Dati macroeconomici Mezz'ora dopo l'apertura dei mercati verrà pubblicato l'indice di fiducia dei consumatori del Conference Board. Il consenso del mercato prevede un aumento a 92,1. Poco dopo la chiusura delle contrattazioni negli Stati Uniti sarà diffuso il rapporto API sulle scorte di petrolio greggio. Attualmente il mercato prevede una riduzione delle scorte di circa 1,35 milioni di barili, rispetto al precedente aumento di 2,6 milioni di barili.

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