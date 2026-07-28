Grafico del giorno: chi subisce le conseguenze del calo del prezzo del petrolio? (28.07.2026)

Il calo dei prezzi di petrolio e gas, favorito dalla cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Iran, ha spinto la corona norvegese quasi in fondo alla classifica delle valute con le migliori performance di questa settimana (alle sue spalle si trova soltanto il boliviano boliviano, una valuta di cui non analizziamo regolarmente l'andamento). Sospensione degli attacchi I bombardamenti sono cessati, anche a causa della progressiva riduzione dei bersagli disponibili e delle scorte di munizioni. Domenica, l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, ha confermato questa informazione. Nello stesso giorno, Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con l'Iran sono ancora in corso. In caso di fallimento dei negoziati, gli Stati Uniti "torneranno a fare ciò che stavano facendo". Figura 1: Andamento del prezzo del petrolio nei 50 giorni precedenti e nei 200 giorni successivi all'evento. Fonte: Team di ricerca di XTB, 28/07/2026 Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha però fornito una versione leggermente diversa della situazione, sostenendo che al momento non esiste alcun dialogo diretto tra funzionari iraniani e statunitensi. Teheran ha comunque dichiarato che sospenderà le proprie azioni di ritorsione "finché gli Stati Uniti manterranno la pausa". Baghaei ha inoltre confermato che l'Iran sta conducendo colloqui con l'Oman, uno dei principali mediatori del conflitto. L'obiettivo è definire "meccanismi per il traffico marittimo" nello Stretto di Hormuz. Nessun cambiamento sostanziale Lo Stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso. Secondo i dati di Kpler, il traffico navale è limitato a una dozzina di navi al giorno, contro le circa 80-140 che transitano normalmente. Inoltre, le parti restano ancora lontane da un accordo sul programma di arricchimento dell'uranio. La scorsa settimana si sono aggiunti al conflitto anche gli Houthi yemeniti, che hanno colpito le infrastrutture petrolifere di Saudi Aramco e minacciato nuovi attacchi alle petroliere nello stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio strategico che regola il traffico marittimo nel sud della Penisola Arabica. Tutte le opzioni restano sul tavolo Un'eventuale ripresa delle ostilità potrebbe riportare rapidamente il prezzo del Brent verso i 100 dollari al barile. Al contrario, eventuali progressi nei negoziati potrebbero favorire una graduale discesa delle quotazioni. Tuttavia, il mercato sembra attribuire sempre meno importanza alle dichiarazioni provenienti dal fronte diplomatico, mostrando ormai una certa cautela nei confronti della comunicazione spesso imprevedibile del presidente Donald Trump. L'elemento realmente decisivo resta il numero di navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Un aumento del traffico marittimo potrebbe favorire un ulteriore calo del prezzo del petrolio. Al momento, però, non emergono segnali concreti che giustifichino questo scenario. Dati macroeconomici Questa sera, alle 21:30, è attesa la pubblicazione del rapporto API sulle variazioni delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti. Per quanto riguarda la Norvegia, questa settimana saranno diffusi due dati macroeconomici rilevanti: Vendite al dettaglio di giugno (mercoledì);

(mercoledì); Tasso di disoccupazione di luglio (venerdì). Non ci aspettiamo che questi dati abbiano un impatto significativo sulla volatilità del cambio EUR/NOK. Sul fronte domestico, l'attenzione potrebbe invece concentrarsi sulla pubblicazione dell'inflazione di luglio, prevista per il 10 agosto. Un dato superiore alle attese potrebbe aumentare ulteriormente l'interesse degli investitori per la riunione della Norges Bank del 13 agosto, tre giorni più tardi. Attualmente il mercato attribuisce già una probabilità superiore al 40% a un rialzo dei tassi in quella riunione. Analisi tecnica Figura 2: EUR/NOK (05/02/2026 – 28/07/2026). Fonte: Team di ricerca di XTB, 28/07/2026 Dopo il forte rialzo registrato a giugno, luglio è stato caratterizzato da una fase di correzione. Il movimento ribassista si è arrestato intorno a 10,85, poco al di sopra del livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%. Attualmente il cambio quota intorno a 11,03, testando importanti livelli di resistenza rappresentati dalla media mobile a 50 giorni e dal ritracciamento di Fibonacci del 50%. Poco più in alto, in area 11,05, si trova un'ulteriore barriera tecnica costituita dalla media mobile a 100 giorni. Un breakout rialzista convincente oltre quest'area potrebbe aprire la strada a un'estensione del recupero e a un ritorno verso i massimi di giugno. Anche gli indicatori tecnici supportano questo scenario. L'RSI è tornato su un livello neutrale (49,4), lasciando spazio a ulteriori rialzi, mentre il MACD segnala chiaramente che la pressione ribassista osservata nelle ultime settimane si è notevolmente attenuata, come evidenziato dall'istogramma, che continua a ridursi progressivamente avvicinandosi alla linea dello zero.

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