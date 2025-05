Downgrade Debito USA

Cosa attendersi Ora? Mercati negativi nella notte dopo il downgrade del debito Usa da parte di Moody's che toglie definitivamente la AAA al debito degli Usa. Con questo downgrade il debito Usa ha perso definitivamente il massimo rating da parte delle 3 maggiori agenzie di rating e il mercato potrebbe destabilizzarsi dopo questo verdetto assolutamente rilevante. La situazione tecnica dei mercati azionari é giá precaria visti i forti rendimenti visti nel corso delle scorse settimane, ora i dubbi riguardano anche i titoli di Stato Usa che risultano dei veri e propri benchmark per il mercato obbligazionario.



LA REAZIONE DEI MERCATI



NIkkei che registra un -1%, mercati improntati in negativo prima dell'apertura del cash europeo, la situazione inizia a vacillare mentre siamo su dei livelli che sono assolutamente rilevanti dal punto di vista tecnico. I rendimenti visti nel corso delle scorse settimane sono molto alti, i livelli di Vix risultano molto piú bassi rispetto ad inizio aprile ma i livelli risultano ancora all'interno dei livelli di volatilitá del bear market del 2022. La situazione tecnica é meritevole di attenzione, le probabilitá di vedere dei ribassi nel corso dei prossimi giorni aumentano di netto dopo questa decisione da parte di Moody's. Facciamo attenzione ai livelli massimi che abbiamo visto nella scorsa settimana, potrebbero rappresentare dei livelli di resistenza fondamentali per vedere ulteriori ribassi nel corso dei prossimi giorni insieme ad un probabile aumento della volatilitá.



DOWNGRADE USA, COSA CAMBIA



Attenzione, dal punto di vista tecnico non cambia assolutamente nulla. Sui titoli di Stato dobbiamo osservare lo spread tra i rendimenti dei titoli a 2 anni e 10 anni che si trova ancora a ridosso dei 50 punti base. Osservando l'andamento storico di questo spread la strada da percorrere é ancora molta, il primo target dello spread é a ridosso dei 120 punti base per poi vedere un ulteriore allungo verso i 240 punti. Questo spread ha visto la sua massima espressione di un rialzo proprio in periodi in cui ci si trovava in un clima di taglio dei tassi, cosí come in questo momento dove la Fed si ritrova a combattere con un'inflazione in calo ma al di sopra dei target e un tasso di disoccupazione pericolosamente a ridosso dei minimi storici ma in via di risalita. Questa combinazione é favorevole per vedere un aumento dello spread, il che significa una preferenza negli acquisti di titoli a breve scadenza contro quelli a lungo termine, una condizione che abbiamo visto solamente in casi di tagli dei tassi aggressivi. Attenzione anche alle politiche della Fed, potrebbe cambiare il sentiment nel corso dei prossimi giorni in quanto i tagli dei tassi potrebbero aiutare gli Usa nel minor esborso di interessi sul debito a lungo termine.

Correlazione tra spread 2-10 anni Usa e Tassi di interesse Fed - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile

