Economia Italia, buoni i PMI dei Servizi. Pil secondo le attese

Usciti stamani i numeri che riguardano l'economia europea e di conseguenza anche i dati che riguardano l'andamento dell'economia italiana con i PMI del settore dei servizi, il PIL del Q4 2024 e le vendite al dettaglio. In linea di massima numeri buoni ma non di certo entusiasmanti considerando l'attuale condizione dell'economia europea che al momento vede solamente il settore dei servizi come unico settore trainante per l'economia.



Il Pil dell'Italia si attesta a +0,6% su base annua contro il +0,5% della stima, dato quindi superiore alle attese ma che di fatto non entusiasma per entitá visto che il Pil é inferiore alla soglia dell'1%.



Buoni i dati dei PMI del settore dei servizi che stupiscono in positivo con un dato che passa da 50,4 a 53, forte aumento del settore nettamente al di sopra delle aspettative che vedevano un aumento a 50,9.



Il PMI composito, quindi il dato aggregato, buono visto che passa da 49,7 (rallentamento) a 51,9, in territorio di nuovo positivo.



Le Vendite al dettaglio si attestano a +0,9% su base annua e -0,4% su base mensile, dati contrastanti tra loro ma che di fatto non preoccupano vista la crescita su base annuale. Negativo il dato su base mensile, al di sotto delle aspettative, un dato che dovrá essere confermato peró dai dati futuri.



COMMENTO



I dati non risultano preoccupanti, anzi, fanno emergere un miglioramento del settore dei servizi che é il settore messo al centro dell'attenzione da parte della Bce per regolare l'andamento della politica monetaria. Il dato é migliore rispetto all'aggregato europeo, pertanto a livello domestico la situazione non é in peggioramento. I dati piú importanti per l'Italia rimangono sempre quelli fondamentali, ossia l'inflazione e il tasso di disoccupazione. Il primo é al di sotto della media europea, segno del fatto che i consumatori non accettano i prezzi elevati oramai da diverso tempo, il secondo dato invece vede un leggero peggioramento dal Q4 2024, ma ancora non siamo in una situazione preoccupante. Il fatto che i dati siano relativamente buoni non deve essere indicativo di una situazione economica rosea, anzi, proprio perché la disoccupazione é sui minimi storici, dobbiamo fare attenzione a suoi eventuali rialzi ciclici nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se ci dovessero essere brutte reazioni ai dazi da parte della domanda dei consumatori i quali non sopporterebbero ulteriori aumenti dei prezzi dopo gli ultimi anni.

