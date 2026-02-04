Eli Lilly sale del 7% dopo che gli utili sono stati trainati dai farmaci contro l'obesità 📈

Il colosso farmaceutico Eli Lilly (LLY.US), noto soprattutto per il farmaco antidiabetico Mounjaro, ha pubblicato risultati eccellenti per il Q4 2025. Il titolo segna un rialzo di oltre il 7% nel pre-market, in vista dell’apertura di Wall Street, ed è probabile che oggi torni a muoversi verso i massimi storici.

Utile per azione (EPS) rettificato: 7,54 USD vs 6,73 attesi

Ricavi: 19,29 mld USD vs 18,01 mld attesi (+43% a/a)

Ricavi Mounjaro: 7,41 mld USD vs 6,75 mld attesi

Ricavi Zepbound: 4,26 mld USD vs 3,8 mld attesi

Cosa mostrano i risultati? Lilly si sta “staccando” da Novo

La società non solo ha superato le aspettative di Wall Street sia in termini di ricavi sia di utili, ma ha anche fornito una guidance per il 2026 che suona come un segnale chiaro: la domanda resta elevata e il trend favorevole continua. Lilly si sta posizionando al centro di uno dei più grandi cambiamenti dell’industria farmaceutica degli ultimi decenni: il boom dei farmaci GLP-1 per obesità e diabete.

Questo mercato sta iniziando ad assomigliare a una nuova categoria consumer, più che a una semplice voce di ricavo. Negli Stati Uniti, i ricavi sono saliti a 12,9 mld USD, crescita attribuita a un aumento dei volumi del 50%, trainato principalmente da Mounjaro e Zepbound.

Due prodotti sostengono questa narrativa: Mounjaro (diabete) e Zepbound (obesità).

I ricavi globali di Mounjaro sono cresciuti del 110% su base annua, mentre negli Stati Uniti l’aumento è stato del 57% a/a (fino a 4,1 mld USD). Parallelamente, le vendite di Zepbound negli USA hanno raggiunto 4,2 mld USD, con ricavi complessivi in crescita del 122% a/a.

Le assunzioni della società sono chiare:

Ricavi 2026: 80–83 mld USD (il mercato si attendeva circa 77,6 mld)

EPS rettificato 2026: 33,50–35,00 USD (consenso ~33,2 USD)

Sullo sfondo resta un tema che gli investitori non stanno ignorando: il prezzo dei farmaci negli Stati Uniti sta diventando sempre più una questione politica. E quando qualcosa diventa un problema politico, prima o poi qualcuno prova a regolamentarlo, ridurlo o limitarlo. Il messaggio di Lilly, tuttavia, è diretto: anche in presenza di pressioni sui prezzi, domanda e scala di mercato potrebbero fungere da ammortizzatore.

Pochi giorni prima, il CEO Dave Ricks ha evidenziato un aspetto che il mercato potrebbe non aver ancora pienamente scontato: la possibile estensione della copertura Medicare per i trattamenti contro l’obesità. Se ciò dovesse concretizzarsi, il bacino di pazienti con accesso legale e finanziario alla terapia aumenterebbe in modo significativo. In pratica, il mercato sarebbe meno vincolato dalla capacità di spesa dei pazienti e più dalla capacità del sistema sanitario, innalzando potenzialmente il tetto delle vendite USA per Lilly.

Il confronto con Novo Nordisk è evidente: nello stesso periodo, Novo ha fornito una guidance più cauta, avvertendo di un possibile calo di vendite e profitti nel 2026, citando pressioni sui prezzi negli Stati Uniti e la scadenza dell’esclusiva in alcune aree. In questa fase del ciclo, Lilly appare come la società con la traiettoria di breve termine più solida e un migliore controllo delle dinamiche dei ricavi.

C’è poi il più ampio contesto politico legato agli accordi con l’amministrazione Trump. Secondo alcune indiscrezioni, Lilly e Novo avrebbero concordato una riduzione dei prezzi dei farmaci per i beneficiari Medicare e Medicaid nel 2026, oltre alla vendita diretta ai consumatori con sconti tramite una piattaforma direct-to-consumer (TrumpRx, non ancora lanciata). In cambio, entrambe le aziende dovrebbero ottenere un’esenzione dai dazi per tre anni. Nel frattempo, Novo segnala un forte lancio della versione orale di Wegovy negli Stati Uniti, mentre Lilly punta sull’approvazione del proprio farmaco orale per la perdita di peso (orforglipron) entro la fine dell’anno.

Le principali domande per gli investitori

Quanto rapidamente scenderanno i prezzi negli USA e i volumi riusciranno a compensare l’impatto?

Medicare amplierà in modo significativo l’accesso alle terapie contro l’obesità?

Come reagirà il mercato al lancio delle versioni orali dei farmaci GLP-1?

Lilly riuscirà a mantenere la leadership nonostante le pressioni regolamentari?

Azioni Eli Lilly (intervallo D1)

I titoli hanno corretto ieri scendendo sotto la EMA50 (linea arancione), ma se il rimbalzo dovesse proseguire dopo l’apertura del mercato USA, il prezzo potrebbe tornare sopra i 1.050 USD per azione.

Fonte: xStation5