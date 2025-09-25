Enorme revisione al rialzo del PIL. Minori richieste di rimborso. L'EUR/USD testa 1,17

Il PIL finale del secondo trimestre è stato rivisto al rialzo al 3,8% (atteso: 3,3%; lettura precedente: 3,3%; Q1: -0,5%). La revisione positiva è stata dovuta principalmente al contributo delle esportazioni nette , risultate migliori rispetto alle letture precedenti.

Indice dei prezzi del PIL Q2 : 2,1% (atteso: 2,0%; precedente: 2,0%; Q1: 3,8%).

Prezzi Core PCE Q2 : 2,6% (atteso: 2,5%; precedente: 2,5%; Q1: 3,5%).

Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione : 218.000 (atteso: 233.000; precedente: 232.000).

Bilancia commerciale agosto : -85,5 miliardi $ (atteso: -95,7 miliardi $; precedente: -103,6 miliardi $).

Ordini di beni durevoli agosto : +2,9% MoM (atteso: -0,3% MoM; precedente: -2,7% MoM).

Ordini core di beni durevoli: +0,4% MoM (atteso: -0,1% MoM; precedente: +1,1% MoM). Dati USA forti alimentano il rally del dollaro e mettono in discussione i tagli dei tassi della Fed Un pacchetto molto positivo di dati economici statunitensi è stato pubblicato, guidato da una significativa revisione al rialzo della crescita del PIL del secondo trimestre. La bilancia commerciale è risultata molto migliore delle attese e le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stanno tornando ai livelli bassi precedenti, suggerendo che l’aumento di due settimane fa sia stato un evento isolato. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Inoltre, gli ordini di beni durevoli hanno mostrato un forte rimbalzo. Sebbene gran parte della crescita sia stata influenzata dagli ordini nel settore dei trasporti, anche gli ordini core sono migliorati, indicando una resilienza economica più ampia. Nel complesso, i dati offrono un quadro molto positivo dell’economia statunitense. Il dollaro si è rafforzato in modo significativo in risposta, testando ora il livello di 1,1700. Ciò ha anche innescato un marcato calo dei futures sugli indici USA, segnalando che il mercato interpreta i dati come hawkish. Considerata la solidità sottostante dell’economia, alcuni membri della Federal Reserve potrebbero ora mettere in discussione la necessità di due tagli dei tassi quest’anno, soprattutto dal momento che l’inflazione rimane un problema. La crescita è trainata principalmente dalle esportazioni nette, ma vi è anche un contributo positivo da parte dei consumi e degli investimenti fissi, il che indica che anche senza turbolenze tariffarie, la variazione dovrebbe essere positiva. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'EURUSD è sceso significativamente oggi a causa del solido pacchetto di dati provenienti dal dollaro statunitense, che mina la probabilità di ulteriori tagli da parte della Fed quest'anno. Fonte: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato è incerto sui futuri tagli della Fed dopo i dati molto positivi sull'economia statunitense. L'indice US500 è al di sotto del prezzo di apertura dopo il recente rollover. Fonte: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile

