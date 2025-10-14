Ericsson sorprende con i risultati. Le azioni salgono dopo il nuovo accordo con Vodafone

Ericsson ha pubblicato i risultati finanziari per il terzo trimestre del 2025, superando le aspettative del mercato nonostante un calo del 9% dei ricavi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dopo la pubblicazione dei dati e l’annuncio della partnership con Vodafone, il prezzo delle azioni della società è aumentato di circa il 15% sul mercato.

Principali dati finanziari:

L’utile operativo (EBIT) ha raggiunto circa 1,62 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di circa 1,48 miliardi di dollari.

I ricavi sono diminuiti del 9%, attestandosi a quasi 5,95 miliardi di dollari.

Il margine lordo è salito al 48,1%, indicando un miglioramento dell’efficienza operativa.

Il margine EBITA si è attestato al 27,6%, sostenuto in parte da un guadagno straordinario di circa 730 milioni di dollari derivante dalla vendita del business iconectiv.

Nonostante il calo dei ricavi, Ericsson evidenzia un miglioramento della redditività e una solida posizione finanziaria, che consentono di continuare a investire e crescere. La società ha ottenuto contratti importanti in India, Giappone e Regno Unito, e le sue soluzioni 5G Open RAN sono state riconosciute tra le più innovative del settore.

Fonte: xStation5

Accordo chiave con Vodafone

Inoltre, Ericsson ha annunciato un contratto quinquennale con Vodafone volto a potenziare l’infrastruttura di rete dell’operatore in diversi mercati europei. Secondo l’accordo, Ericsson sarà il fornitore esclusivo della rete di accesso radio (RAN) per Vodafone in Irlanda, Paesi Bassi e Portogallo, mantenendo al contempo un ruolo di fornitore principale in Germania, Romania ed Egitto.

L’accordo prevede l’installazione di apparecchiature e software 5G avanzati, inclusa la piattaforma Intelligent Automation di Ericsson e le applicazioni rApps basate su AI. Queste tecnologie sono progettate per automatizzare l’ottimizzazione della rete, migliorare l’efficienza energetica e potenziare la gestione delle reti multi-vendor.

La Germania sarà il primo mercato a implementare queste soluzioni, con i lavori previsti a partire dal quarto trimestre del 2025. Questo accordo amplia la partnership già esistente tra Ericsson e Vodafone, che include un contratto da 12,5 miliardi di SEK per lo sviluppo della rete 5G nel Regno Unito.