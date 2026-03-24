Esplosioni in una raffineria del Texas: quali implicazioni ha l'incendio di Port Arthur per il mercato?

L’incendio è scoppiato in una raffineria di proprietà di Valero, uno dei principali operatori locali nel mercato degli idrocarburi. Alcuni mesi fa, la società aveva firmato un accordo con Chevron per la lavorazione del greggio venezuelano.

Secondo le informazioni disponibili, l’origine dell’incendio è stata un’unità di idrotrattamento del diesel. Le fiamme sono state domate, ma il fumo è ancora presente sopra il sito. L’impianto Valero rappresenta quasi il 2% della capacità totale di raffinazione degli Stati Uniti. È importante sottolineare che, sulla base degli ultimi report sulle scorte di greggio, le maggiori carenze nella catena di approvvigionamento si stanno verificando nella fase di raffinazione piuttosto che nel greggio stesso. Degno di nota è il fatto che la raffineria sia uno dei principali produttori, tra le altre cose, di carburante per jet. Questo è attualmente il tipo di carburante più scarso a causa del conflitto nel Golfo Persico. Al momento, nulla indica che la produzione complessiva della raffineria sia stata ridotta in modo significativo per il mercato o per l’economia.

Vale la pena ricordare, tuttavia, che funzionari iraniani avevano avvertito Donald Trump di possibili “sorprese” e aumenti dei prezzi. Attualmente non ci sono prove in tal senso, ma non è un sospetto infondato che questo incidente possa non essere stato un accidente e che potrebbe non essere l’unico evento di questo tipo nelle prossime settimane.